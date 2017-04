Minister en politiechef in Paraguay ontslagen na rellen

In Paraguay zijn de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de politie ontslagen. President Horacio Cartes voelde zich daartoe genoodzaakt na de rellen van vrijdagnacht bij het parlement in hoofdstad Asunción, meldt persbureau AP.

Betogers bestormden het parlement uit onvrede over een wetswijziging die in het geheim werd goedgekeurd door de senaat. Die maatregel maakt het voor de zittende president Horacio Cartes mogelijk om herkozen te worden. Sinds het einde van de dictatuur in 1989 mag een president in Paraguay maar één termijn aanblijven.

Bij het parlement braken betogers door een barricade van politie, bestormden ze de eerste verdieping van het parlement en staken het papierwerk en meubilair in brand. De politie zette daarop een waterkanon in, schoot met rubberkogels en arresteerde meer dan tweehonderd demonstranten.

De minister van Binnenlandse Zaken liet kort na zijn ontslag weten de keuze van de president te respecteren. Volgens de politicus is het de regering niet gelukt om de verschillen die er zijn met de bevolking middels een dialoog op te lossen.

Doodgeschoten

Het hoofd van de politie moet nu het veld ruimen wegens de dood van de 25-jarige politicus Rodrigo Quintana. Na de rellen vielen agenten zaterdagochtend het gebouw binnen van oppositiepartij PLRA. Het pand - dat zich op een andere locatie bevindt dan het parlement waar de rellen plaatsvonden - werd binnengevallen door agenten met wapens en helmen. Quintana kwam daarbij om het leven nadat hij geraakt was door een rubberkogel. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de politicus ogenschijnlijk van achteren wordt geraakt, voorover valt en een agent op hem gaat staan.

Politieke leiders in het land hebben het doodschieten veroordeeld en eisen een onderzoek. Vier agenten zijn aangehouden.

Alfredo Stroessner

Het Zuid-Amerikaanse Paraguay telt bijna zeven miljoen inwoners en werd tot het eind van de jaren tachtig geregeerd door Alfredo Stroessner, een dictator onder wiens bewind tienduizenden tegenstanders zijn vermoord.

In 1989 kwam er voor Stroessner na 35 jaar een einde aan zijn heerschap toen er een coup werd gepleegd. Drie jaar later voerde Paraguay een nieuwe grondwet in, die het onmogelijk maakt voor een president om langer dan één termijn van vijf jaar te regeren. Inmiddels zijn de stemmingen over de grondwetswijziging over de herverkiezing opgeschort.