Gilbert wint Ronde van Vlaanderen na megasolo

Philippe Gilbert is zondag na een indrukwekkende solo winnaar geworden van de Ronde van Vlaanderen. De Belg ging bij de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, op 55 kilometer van de meet, op avontuur en werd niet meer bijgehaald. De Nederlander Niki Terpstra eindigde als derde.

Het echte schakelmoment in Vlaanderens mooiste zat al voor de aanval van Gilbert. De Muur van Geraardsbergen, na enkele jaren afwezigheid weer terug in het parkoers, zorgde op zo’n 92 kilometer van de finish voor een eerste voorselectie. Tom Boonen, bezig aan zijn laatste Ronde, trok op de Muur stevig door en kreeg onder meer landgenoten Gilbert en Sep Vanmarcke mee.

De grote favorieten Peter Sagan en Greg van Avermaet zaten bij die beklimming te ver van achteren en moesten in de achtervolging op de groep-Boonen. Bij de tweede passage op de Oude Kwaremont, enkele tientallen kilometers verder, kon Gilbert zich niet langer inhouden en ging er solo vandoor voor een - op het eerste oog - onwaarschijnlijke zegetocht richting de finish.

Reactie uit de achtergrond kwam er wel, van onder meer de Nederlander Dylan van Baarle en de inmiddels aangesloten Van Avermaet en Sagan. Het verschil met Gilbert bleef echter tientallen kilometers lang constant op één minuut.

Val Sagan

Bij de derde en laatste passage van de Oude Kwaremont, op 16 kilometer van de finish, kwam Sagan in contact met de dranghekken, verloor zijn evenwicht en nam onder meer Van Avermaet mee in zijn val. Wereldkampioen Sagan raakte daarbij onder meer een wiel kwijt en stond enige tijd langs de kant. Van Avermaet kon wel snel weer opstaan en zette samen met Van Baarle en de aangesloten Terpstra de aanval in op Gilbert.

De Belg van de ploeg Quickstep beleefde in de laatste tien kilometer een kleine inzinking en zag de groep met Van Avermaet steeds dichter komen. Met ploeggenoot Terptra als controleur bij de achtervolgers liep het verschil echter niet hard genoeg terug, waardoor Gilbert voor de eerste keer de Ronde op zijn toch al niet bescheiden palmares mocht bijschrijven. De Belg was eerste al de sterkste in onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Ook werd hij in 2012 wereldkampioen bij het WK in Valkenburg.

Achter Gilbert won de ontgoochelde Van Avermaet de sprint om de tweede plaats, voor Terpstra. Van Baarle werd na een knappe koers vierde.