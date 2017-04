In opspraak geraakte bank Credit Suisse: ‘Zwartspaarders? Daar houden wij ook niet van’

De Zwitserse bank Credit Suisse, de tweede bank van Zwitserland, heeft een opmerkelijke stap genomen om te reageren op de invallen van autoriteiten naar belastingontduiking. Het financiële concern kwam in het Verenigd Koninkrijk in diverse zondagskranten met twee paginagrote advertenties waarin haar wijze van opereren wordt uitgelegd. In NRC verschijnt de advertentie in de papieren krant van maandag.

Vorige week werden onder leiding van opsporingsdienst Fiod en het Nederlandse OM in onder meer Amsterdam, Parijs en Londen invallen gedaan bij kantoren van Credit Suisse in het kader van een onderzoek naar belastingontduiking.

Credit Suisse zegt in de advertentie een zero tolerance-beleid te hanteren voor zwartspaarders, klanten die bewust hun vermogen buiten het zicht van de fiscus houden. Volgens de bank kwam in 2011 in een intern onderzoek aan het licht dat sommige klanten zwartspaarders waren. Daar nam de bank toen afscheid van, wat resulteerde in een belangrijke uitstroom van kapitaal, zo zegt het concern in de advertentie.

Het is niet de eerste keer dat de bank in opspraak raakt. In 2014 moest Credit Suisse een boete van 2,4 miljard dollar (2,2 miljard euro) betalen vanwege medewerking aan belastingontduiking.

Bekijk de advertentie: