Beheerder heiligdom doodt twintig gelovigen in Pakistan

De politie in Pakistan heeft vijf verdachten gearresteerd voor de moord op twintig personen, onder wie vier vrouwen, bij een soefi-heiligdom in de provincie Punjab nabij de plaats Sargodha. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt, meldt AFP. Vier mensen raakten gewond.

Zondagochtend (lokale tijd) viel een groep mannen, bewapend met wapenstokken en messen, mensen aan bij het heiligdom. Een van de daders is de beheerder van het heiligdom, zo laat het hoofd van de regionale politie weten tegenover AFP:

“De vijftigjarige bewaarder Abdul Waheed heeft bekend dat hij deze mensen heeft vermoord omdat hij bang was dat ze hem zouden vermoorden.”

Vermoedelijk was de bewaarder in paranoïde of psychotische toestand. Hij bleek de slachtoffers te hebben opgeroepen het heiligdom te bezoeken, waarna hij ze samen met de mededaders aanviel. De slachtoffers werden bedwelmd en vervolgens “gemarteld en vermoord”, verklaarde een plaatselijke overheidsfunctionaris.

Ondanks dat het in het verleden is voorgekomen dat er doden vielen bij geestenbezweringen bij soefi-heiligdommen in Pakistan, komen massamoorden zelden voor. Soefi-heiligdommen zijn in Pakistan wel vaak slachtoffer van aanslagen van zowel de Talibaan als Islamitische Staat. NRC-correspondent Joeri Boom daar eerder over:

“Het soefisme, de dominante islam-stroming in Zuid-Azië, preekt verdraagzaamheid en spiritualiteit en zoekt god in rituele muziek (qawalaa) en extatische dans (dhawaal). Voor de Pakistaanse Talibaan én voor IS zijn dit doodszonden.”

Het soefi-heiligdom ligt bij Sargodha, in de provincie Punjab: