Tiener in de VS opgepakt na livestream van verkrachting

De politie in Chicago heeft een 14-jarige jongen gearresteerd in verband met een verkrachting die afgelopen maand plaatsvond en live te zien was op Facebook. Dat meldt de woordvoerder van de politie in Chicago op Twitter.

“Vanavond is de eerste van een aantal jeugdige delinquenten in een Facebook-verkrachting gearresteerd”, aldus de woordvoerder. De jongen is aangeklaagd voor de vervaardiging van kinderpornografie en de verspreiding daarvan. Aan de verkrachting namen vijf of zes jongeren deel en de politie verwacht op korte termijn meer arrestaties te verrichten.

De moeder van het slachtoffer deed in maart aangifte van de verkrachting nadat bij een persconferentie beelden te zien waren van de verkrachting. De oom van de tiener vertelde de moeder dat het incident live was uitgezonden op Facebook.

Reeks incidenten

De laatste maanden wordt in Chicago Facebook vaker gebruikt om criminele activiteiten live mee uit te zenden. Zo was er twee maanden geleden te zien hoe een tweejarige jongen werd doodgeschoten. De tante - die het filmde - werd kort daarna ook van het leven beroofd.

Begin dit jaar werden eveneens in Chicago vier jongeren opgepakt die ervan verdacht worden tijdens een live-uitzending op Facebook een hulpbehoevende jongen mishandeld te hebben. Het viertal wordt vervolgd voor hate crime, een misdrijf gepleegd vanuit een vooroordeel.

In Zweden werd in januari de verkrachting van een vrouw door drie mannen op een besloten Facebookgroep live uitgezonden. Naar verluidt waren circa 60.000 mensen lid van die groep. De politie kon de verdachten kort na het incident arresteren.