Venezolaanse president vraagt Hof beslissing te herzien

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft er bij het Hooggerechtshof zaterdag op aangedrongen de beslissing om het parlement de macht te ontnemen, te herzien. Dat meldt persbureau Reuters. De beslissing van het Hof kwam internationaal op veel kritiek te staan.

Maduro deed de uitspraken tijdens een toespraak na een spoedbijeenkomst met de Nationale Veiligheidsraad. Hij zei dat de strijd tussen het Hooggerechtshof en het parlement is overwonnen maar gaf verder geen details. Hij zei: “April begint met stap in de goede richting. Constitutionele overwinning”.

De Nationale Veiligheidsraad had kort na de bijeenkomst al aangegeven een herziening van het Hooggerechtshof te steunen “met als doel de institutionele stabiliteit te handhaven”.

De oppositie leek niet onder de indruk. Freddy Guevara, vice-voorzitter van het parlement, zei volgens persbureau AP.

“Laten we duidelijk zijn, een herziening van een beslissing die alles bij het oude laat, lost niets op”.

Kritiek

Het Hooggerechtshof had het parlement woensdag zijn macht ontnomen. Het parlement wordt beheerst door de centrum-rechtse oppositie en voert een slepende machtsstrijd met de socialistische president Maduro. De rechters van het Hooggerechtshof, die zijn aangesteld door Maduro, hebben met hun besluit de wetgevende macht op zich genomen.

Dit kwam op veel kritiek te staan. Zelfs de hoofdaanklager van Venezuela, Luis Ortega die vaak wordt beschouwd als een belangrijke bondgenoot van de socialistische partij van president Maduro, had zich vrijdag kritisch uitgelaten over de beslissing van het Hof. Volgens Ortega had het Hooggerechtshof de grondwet overtreden.

Ook international was er veel kritiek. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties had het Hooggerechtshof vrijdag opgeroepen de beslissing te heroverwegen. De ministers van Buitenlandse Zaken van Uruguay, Colombia, Brazilië, Chili, en Paraguay veroordeelde in een gezamenlijke verklaring vrijdagavond de beslissing en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten had de machtsgreep van het Hof afgekeurd.

Het parlement wordt sinds de verkiezingen in 2015 beheerst door de centrum-rechtse oppositie die uit onvrede met de slechte economische situatie in het land het beleid van Maduro probeert te blokkeren. Volgens het Hof was de drastische beslissing om het parlement de macht te ontnemen daarom noodzakelijk. Bovendien zouden sommige parlementariërs volgens het Hof corrupt zijn.