‘Vastgoedeigenaren keren zich af van toeristenverhuur via Airbnb’

Door hoge boetes van de gemeente Amsterdam keren vastgoedeigenaren zich af van de verhuur van woningen aan toeristen via Airbnb. In plaats daarvan stappen zij over op de verhuur van woningen aan expats, of verhuren zij die via concurrenten van Airbnb.

Dat zeggen vertegenwoordigers van diverse sleutelbureaus tegen NRC. Deze bureaus, die de afgelopen jaren sterk zijn gegroeid, fungeren als een soort hotelreceptie voor honderden vakantie-adressen door heel Amsterdam. Ze geven sleutels af, maken huizen schoon en regelen beddengoed en handdoeken.

Amsterdam is bezig met een gerichte aanpak van deze bureaus. Als de gemeente een illegaal aan toeristen verhuurde woning binnenvalt, krijgt niet alleen de eigenaar van de woning maar ook het daarbij betrokken sleutelbedrijf een boete. De gemeente sloot vorig jaar aanzienlijk meer illegale hotels en legde voor een bedrag van 1,9 miljoen euro boetes op.

Een van de grootste bureaus, KeyOkay (meer dan 100 permanent verhuurde huizen, omzet 3 miljoen) ging begin maart failliet omdat vastgoedeigenaren hun huizen terugtrokken. Dat zegt Douwe Wielenga, directeur van het omgevallen bedrijf. „Klanten waren klaar met de negatieve associatie rond Airbnb. Ze zagen in dat de handelswijze van de gemeente waarbij ze ‘s ochtends toeristen van hun bed lichten, ontzettend slechts is voor de omzet.”

Iamb&b, het grootste sleutelbureau van Amsterdam, kreeg in februari de hoogte boete ooit voor verboden toeristenverhuur: bijna 150 duizend euro. Directeur Dirk Minnebo zegt dat hij de boete aanvecht, maar ook dat er veel angst en onzekerheid is onder vastgoedeigenaren als gevolg van onduidelijke en steeds wijzigende regels in de hoofdstad.

Meer woningen verhuurd aan expats

Wielenga, Minnebo en diverse andere bemiddelaars zien twee trends op de Amsterdamse verhuurmarkt: een deel van de woningen wordt volgens hen met ingang van dit jaar voor hoge bedragen verhuurd aan expats – buitenlandse werknemers.

Verder verdwijnen veel appartementen van de komende maanden van Airbnb, is hun verwachting. Zij zien een verschuiving naar websites als Wimdu, Homeaway en 9flats – partijen met wie de gemeente Amsterdam geen afspraken heeft gemaakt over het tegengaan van excessieve verhuur aan toeristen. In beide gevallen komen de woningen overigens niet opnieuw beschikbaar voor gewone Amsterdammers – wat wel één van de doelstellingen van de gemeente is.

Uit onderzoek van NRC bleek vrijdag bijvoorbeeld dat een Haagse vastgoedeigenaar negen pleziervaartuigen die hij via Airbnb verhuurde als typisch Amsterdamse woonboten sinds deze week via zijn eigen website aanbiedt als „unieke Hollandse vaarvakantie”.

Bekijk de animatie over hoe Amsterdam met Airbnb worstelt: