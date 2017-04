Ruim 1400 damherten afgeschoten in duigebied

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn afgelopen jaar 1444 damherten afgeschoten. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling die 29 en 30 maart heeft plaatsgevonden, dat schrijft wethouder Udo Kock van de gemeente Amsterdam aan de gemeenteraadscommissie financiën.

Er werden sinds maart vorig jaar 1329 herten afgeschoten om de populatie in het duingebied tussen Zandvoort en Noordwijk te beperken. 115 dieren werden afgemaakt om onnodig lijden te voorkomen. De populatie is hiermee met 626 dieren afgenomen. Vorig jaar waren er nog 3907 herten, nu zijn het er 3281. Het is de bedoeling dat de populatie in de komende vijf jaar wordt gereduceerd tot ongeveer duizend herten.

Overlast

Het aantal damherten in de Waterleidingduinen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 12 jaar is de populatie bijna vertienvoudigd en dit leidt tot problemen. Zo is het aantal aanrijdingen toegenomen en zorgen de dieren voor schade aan landbouw.

Daarom heeft de gemeente Amsterdam in 2013 besloten de populatie te beperken. De provincie Noord-Holland heeft vervolgens een vergunning verleend zodat er in bepaalde gebieden op de herten mag worden gejaagd. De Stichting Faunabescherming en de Dierenbescherming gingen hiertegen in beroep omdat ze vinden dat er genoeg ruimte is voor alle herten.

Afgelopen januari heeft de Raad van State het eerste beroep van de Faunabescherming afgewezen. Er loopt nu nog een beroep tegen de specifieke flora- en faunawetsontheffing die de Raad van State later dit jaar behandelt.