PSV pakt Sparta terug en stijgt naar plek twee

PSV heeft Sparta op zaterdag glansrijk verslagen, meldt persbureau ANP. Met 2-0 in de eerste helft maakte de club uit Eindhoven hun nederlaag tegen Sparta in het bekertoernooi weer goed. Met de overwinning keert PSV voor het eerst in lange tijd weer terug in de top twee van de eredivisie.

Daarbij keerde de aanvaller Jürgen Locadia weer terug in het basisteam, nadat hij in augustus vorig jaar werd uitgeschakeld door een knieblessure. Hij maakte ook meteen het eerste goal van de match en scoorde daarmee voor het eerst sinds mei weer voor de club.

De club won sinds de winterstop tien van de elf wedstrijden. De enige verloren wedstrijd: tegen Eredivisiekoploper Feijenoord in februari.

sc Heerenveen - Heracles: Flinke zege voor de ploeg uit Almelo

Spelers Joost van Aken en Lucas Bijker (sc Heerenveen) tonen hun frustratie. Foto ANP

Heracles heeft bij de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen flink gescoord. De Almelose club wist vier keer te scoren en gaf slechts één goal toe. sc Heerenveen stond na een half uur met nog maar tien man op het veld, nadat verdediger Jerry St. Juste zijn tweede gele kaart bemachtigde.

De wedstrijd begon goed voor Heerenveen, die binnen de eerste vijf minuten met een strafschot het eerste goal maakte. Maar Reuven Niemeijer van Heracles sloeg snel toe met een gelijkmaker. Heracles jaagde de score met een tweetal vrije trappen snel omhoog naar 3-1. Kristoffer Peterson wist kort voor de rust het vierde doelpunt er in te koppen.

sc Heerenveen blijft achtste, maar Heracles nadert: de ploeg staat op de negende plek.

FC Utrecht - Willem II: Willem II gemakkelijk onderuit

Dankzij een overwinning van 2-0 op Willem II weet FC Utrecht zich zeker te stellen van de vierde plaats. Vroeg in de eerste helft wist Sébastian Haller (FC Utrecht) een openingsdoelpunt te maken. Het tweede volgde in de blessuretijd.

FC Utrecht had het op geen enkel moment echt moeilijk. Hoewel het team dankzij verminderde oplettendheid later in de wedstrijd de Tilburgers iets te veel ruimte gaven, wist Willem II nooit gevaarlijk te worden. Alleen Thom Haye wist bijna in de buurt van het doel van de tegenpartij te komen, maar slaagde er niet in om die kans te verzilveren.

AZ - FC Groningen: Wedstrijd zonder goals

Goals waren nergens te bekennen in het AFAS Stadion in Alkmaar. AZ wist de Groningers niet te breken, hoewel de thuisspelende club wel de beste kansen had. Pogingen van Stijn Wuytens, Wout Weghorst en Ron Vlaar wisten het net van FC Groningen net niet te halen.

Foto ANP

Aan de Alkmaarse zijde was doelman Tim Krul de spits van FC Groningen te snel af. Hij wist twee schoten op het doel van Mimoun Mahi op te vangen.

Vanwege het gelijkspel vertonen beide clubs geen beweging in de eredivisie. AZ blijft hangen op de vijfde plek, FC Groningen op plaats twaalf.

PEC Zwolle - Excelsior: Excelsior blijft net buiten degradatiezone

Foto ANP

Het eerste doelpunt viel na 25 minuten, toen Django Warmerdam (PEC Zwolle) de bal langs doelman Warner Hahn schoot. Hij kon er niet lang van nagenieten. Excelsiors Luigi Bruins wist nog voor de rust een gelijkmaker te maken. Latere pogingen van beide clubs om de score te verbeteren vlogen tegen de paal en de lat.

Ook deze clubs vertonen weinig beweging in de ranglijst. PEC Zwolle raakt haar elfde plek niet kwijt, maar kan hem ook niet ontstijgen. Excelsior weet zich nog net buiten het degradatiegebied te houden.