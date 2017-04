Honderden doden na aardverschuiving Colombia - noodtoestand uitgeroepen

Een grote aardverschuiving in Colombia heeft aan minstens 154 mensen het leven gekost. Dat meldt persbureau AP. Aanhoudende regen veroorzaakte een overstroming in drie nabijgelegen rivieren bij het stadje Mocoa. Het overstromende water sleepte grote hoeveelheden modder en rotzooi mee. De veelal slapende bewoners van de stad werden overspoeld.

Update 02.34 uur: het aantal doden blijft oplopen. De precieze aantallen lopen uiteen, persbureau spreekt over 193 doden, persbureau Reuters zegt dat er al meer dan 254 mensen zijn omgekomen. President Juan Manuel Santos, die de ramp wijt aan klimaatontwikkeling, heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen.

Het alarm dat vervolgens werd aangezet, bereikte niet iedereen in de stad. Veel bewoners van de stad, die rond de 340,000 inwoners kent, waren niet in staat om op tijd omhoog te klimmen. Auto’s en trucks werden meegesleept door het water. Minstens driehonderd mensen raakten gewond, veel bewoners zijn nog vermist.

Volgens AP spraken verschillende mensen van “trillingen in de muren” kort voordat het water de huizen bereikte. Het dodental zal waarschijnlijk nog aanzienlijk oplopen.

Tegen persbureau Reuters zei burgemeester Jose Antonio Castro dat er “minstens zeventien” wijken volledig zijn weggevaagd door het water. Op zaterdagmiddag Nederlandse tijd waren er negentig lichamen geborgen. Castro heeft de noodtoestand uitgeroepen en alle mogelijke reddingshulp is gemobiliseerd. Doktoren in het gebied zeggen dat er nu al sprake is van een tekort bij de bloedbanken.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos noemde de ramp “hartverscheurend”. Hij vloog op zaterdag naar het gebied om de hulpverlening in goede banen te leiden.

El Niño

Groot boosdoener in Colombia is El Niño. Deze golfstroom verplaatst het warme water van de Stille Oceaan naar de Zuid-Amerikaanse kust. Het heeft vooral grote invloed op de regenval: in een El Niño-jaar valt er in Zuidoost-Asie weinig regen, terwijl het in Zuid-Amerika abnormaal veel regent, met overstromingen tot gevolg.

In andere jaren kan dit natuurfenomeen juist enorme waterschaarste tot gevolg hebben, wanneer de regenval zich naar nabijgelegen landen verplaatst.

El Niño gebeurt meestal met een frequentie van eens in de twee tot zes jaar. Maar ditmaal is het fenomeen veel sneller teruggekeerd: slechts een jaar na de laatste keer.

Natuurramp

Colombia was vaker het toneel van dergelijke natuurrampen. De overstroming die in 1985 als gevolg van een vulkaanuitbarsting het stadje Armero van de kaart veegde is misschien wel de bekendste. Tijdens de ramp was fotojournalist Frank Fournier ter plekke. Zijn foto van een stervend meisje in de greep van de rivier ging de hele wereld over.

Ook had de ramp tot gevolg dat Colombia een eigen dienst opzette om dit soort rampen te ondervangen. Deze Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (NGRD) is nu met 150 man naar Mocoa vertrokken, meldt het op de website. Er zijn twee helikopters en vliegtuigen naar de regio gestuurd om de reddingswerkers bij te staan.