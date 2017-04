Hoe een 1 aprilgrap van vloggers voor huilende fans zorgde

Het ontbijt wordt vastgelegd, net als de lunch en het avondeten. Met slaperige ogen, na een flinke huilbui of met een stevige kater. Een wc-bezoek ontbreekt nog net, maar vloggers op YouTube leggen bijna alles van hun leven vast. Het is misschien wel de belangrijkste aantrekkingskracht van vlogs: de authenticiteit, geloofwaardigheid en ‘echtheid’. Alsof het een persoonlijke vriend of vriendin is die je op de hoogte houdt van zijn of haar dagelijkse beslommeringen.

Geen wonder dat de ophef in vloggerland over een video van het YouTube-kanaal ‘Vet Gezellig’ deze week groot was. Maandag plaatsten vloggers Saske en Alwin een vlog met de titel “Tijd voor de waarheid”, die onder fans van het kanaal voor grote beroering zorgde.

In de vlog vertellen de twee dat hun relatie nep is. Sterker: het stel is samengebracht door een marketingbedrijf om een succesvolle vlog in de markt te zetten. En omdat Saske meer volgers zocht en Alwin een bijbaantje, leek dat ze allebei wel een goed idee. Ze spelen de act al jaren, en in de vlog wordt precies uit de doeken gedaan hoe alles op de tekentafel werd bedacht: een huwelijksaanzoek, samenwonen, vriendschappen met andere vloggers. Alle leuke, originele momentjes waar fans de afgelopen jaren zo van genoten hadden: het was allemaal vooraf opgeschreven in een script.

Huilende fans

De reacties van de fans logen er niet om. “Ik voel me echt belazerd”, schreven velen. Of: “Ik zit hier echt te janken”. De vloggers schrokken wel een beetje van die reacties, vertelt Alwin telefonisch. “Ik had wel verwacht dat het iets zou losmaken, maar dit is wel heel heftig.”

Want voor de goede orde: de video is nep, een 1 april-grap, zoals de twee zaterdag in een nieuwe vlog bekend maakten. Bedoeld om hun veelal jonge volgers erop attent te maken niet alles te geloven wat ze in vlogs zien. Alwin: “Veel vloggers laten alleen de leuke kanten van hun leven zien. Dat is niet erg, maar je moet daar als kijken wel van bewust zijn. Dit is niet het echte leven. Wij proberen ons leven zo echt mogelijk te laten zien, met ruzies en al, maar zelfs dan zie je altijd maar een klein deel van iemands leven.”

Wat de emotionele reacties in ieder geval laten zien is hoezeer fans met vloggers meeleven, en hoezeer authenticiteit en ‘echtheid’ cruciaal zijn voor de populariteit van vlogs. Die geloofwaardigheid is ook precies waarom vlogs zo aantrekkelijk zijn voor commerciele partijen om producten mee aan te prijzen. Je vraagt je toch af: klopt er dan helemaal niets van de suggestie dat slimme marketeers het leven van een vlogger op de tekentafel bedenken? Volgens Alwin en Saske niet als het om persoonlijke vlogs gaat. “Ik zit inmiddels al zeven jaar in deze scene en ik weet echt zeker dat alle persoonlijke kanalen van Nederlandse vloggers echt zijn. Natuurlijk laten veel vloggers bepaalde onderdelen uit hun leven buiten beeld, maar het zijn geen bedachte levens.”

Geslaagde grap?

Sinds hun ‘nepbekentenis’ verloor het kanaal van Saske en Alwin al honderden volgers. Is het dan nog wel een geslaagde 1 april-grap? Alwin vindt van wel. “De vele reacties laten in ieder geval zien dat het mensen raakt. We hadden deze boodschap in een vlog kunnen uitspreken, maar op deze manier heeft het volgens mij veel meer impact. Als fans na onze uitleg nog steeds boos of verdrietig zijn is dat jammer. Maar ik hoop vooral dat mensen de boodschap meekrijgen en erover na denken.”