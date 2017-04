Fotograaf Ilvy Njiokiktjien ging in opdracht van Cordaid naar Zuid-Soedan. Ze fotografeerde voor NRC, onder meer in een VN-opvangkamp in Wau. Volgens hulporganisaties is er snel noodhulp nodig in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Woensdag was er een Nationale Actiedag met een grote inzamelingsactie voor de hongersnood in Afrika.

