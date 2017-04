Demonstranten in Paraguay stichten brand in parlement

Een grote demonstratie in Paraguay is vrijdagnacht (lokale tijd) ontaard in rellen toen betogers het parlement in hoofdstad Asunción bestormden. Eenmaal binnen stichtten de demonstranten brand sloegen ze ramen stuk. Volgens Reuters zijn bij de rellen meerdere politici en journalisten gewond geraakt, maar een specifiek aantal noemt het persbureau niet.

De demonstranten waren eerder op de avond de straat opgegaan om hun onvrede over een wetswijziging die in het geheim werd goedgekeurd door de senaat. Die maatregel maakt het voor de zittende president Horacio Cartes om te worden herkozen. Sinds het einde van de dictatuur in 1989 mag een president in Paraguay maar één termijn aanblijven.

Protesters set fire to congress in Paraguay #Paraguay on fire pic.twitter.com/Y0rR2LiI2f — Raphael Elliot (@rairizarry) April 1, 2017

Senator Desiree Masi, van oppositiepartij PDP, riep burgers op in verweer te komen. “Er is een coup gepleegd”, zei ze tegen Reuters. “Wij willen dit tegenhouden en we nodigen burgers uit om zich aan te sluiten.” Ook nadat de oproerpolitie de betogers met waterkanonnen en rubberen kogels bij het parlement hadden verjaagd gingen de rellen nog urenlang door.

‘Democratie verdedig je niet met geweld’

Onduidelijk is hoeveel Paraguayanen betrokken waren bij de rellen. Persbureau Reuters spreekt van honderden, de lokale krant Ultima Hora meldt dat zeker duizend mensen zich rond het parlement hadden verzameld. President Cartes riep de betogers om kalm te blijven. “Democratie wordt niet veroverd of verdedigd met geweld”, zei hij op Twitter.

Het wetsvoorstel kreeg in de senaat de steun van 25 leden, twee meer dan er nodig waren voor een meerderheid. De stemming vond plaats in een kamer achter gesloten deuren en niet in de senaat zelf. Het wetsvoorstel moet ook nog worden goedgekeurd door het Paraguayaanse lagerhuis, maar een stemming gepland voor zaterdag werd na de rellen afgelast.

Het Zuid-Amerikaanse Paraguay (6,8 miljoen inwoners) werd tot eind jaren tachtig geregeerd door Alfredo Stroessner, een dictator onder wiens bewind tienduizenden tegenstanders zijn vermoord. Na een coup in 1989 werd Stroessner, die op dat moment al 35 jaar aan de macht was, afgezet. Drie jaar later voerde Paraguay een nieuwe grondwet in, die het onmogelijk maakt voor een president om langer dan één termijn van vijf jaar te regeren.