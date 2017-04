De beste grappen van 1 april 2017, op een rijtje

Het is wederom 1 april en de grappen van bedrijven en organisaties rollen weer over het web. Omdat het dit jaar op een zaterdag valt, kon de oplettende 1 april-fan al op vrijdag 31 maart genieten van de meeste al dan niet geslaagde streken. Van Google Maps’ Ms Pacman tot de nieuwe Spaceport Schiphol: we zetten een paar van de besten op een rijtje.

Google Google pakte flink uit, met niet één maar minstens vijf verschillende 1 april-grappen. Houd je van Ms. Pacman? Pak snel de Google Maps-app. Google stopte er een knop in waarin je van werkelijk elke kaart een speelveld kan maken waarin de gele dame aan enge geesten moet ontsnappen. Stap je zelf liever naar buiten, dan is er nu Google Gnome. Deze kleine kabouter helpt je om je tuin ‘smart’ te maken, legt Google uit in een vermakelijk filmpje. De modern-ogende kabouter vertoont alleen af en toe wel wat existentiële kuren. Maar dat hoort er bij. Toch? Ook de regionale Google-afdelingen deden een duit in het zakje. Google Japan kwam met een innovatief nieuw idee om toetsenborden fijner te maken: bubbelplastic. Google Nederland hield het op een ambitieus project om het regenprobleem in Nederland te verhelpen.

Rusland De discussie over de mogelijke inmenging van Rusland in verkiezingen in de Verenigde Staten en elders in de wereld is niet écht om te lachen. Maar het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken denkt daar anders over. In een Facebookpost lieten ze op zaterdag weten dat het keuzemenu van de telefoon bij de ambassade is aangepast. “Toets 2 als je behoefte hebt aan Russische hackers. Toets 3 als je een verkiezing wil beïnvloeden, en wacht dan tot de volgende verkiezing.”

CDA Ook de Nederlandse politiek had wat te lachen deze week. Zo heeft Sybrand Buma (CDA) op zaterdag een signeersessie in Den Haag voor zijn nieuwe boek, ‘Buma’s Bumor Boekje’. Dat shrijft het CDA op vrijdag op Facebook, althans:

CoolBlue Voor mensen die in deze jachtige tijden de voorpret een beetje missen, komt CoolBlue met een Pakketvertrager. Pakketjes kunnen vanaf zaterdag vertraagd worden zodat de klant meer tijd heeft om er naar uit te kijken, legt het bedrijf uit in een filmpje. Dan heeft de klant tenminste de kans om ergens naar uit te kijken - en eens koffie te drinken met de bezorger. Langzaam is het nieuwe snel. Daarom: de Coolblue Pakketvertrager©. Vanaf nu te testen. #rustahg #effewachtennog #pizza pic.twitter.com/7JjVtOdcuc — Coolblue (@Coolblue_NL) April 1, 2017

Hema Houd je van rookworst én van vlaai? HEMA presenteerde op vrijdag een fantastisch compromis tussen beiden: de rookworstvlaai. Het nieuwe product wordt natuurlijk weer in een filmpje getoond. Ook Albert Heijn Gorredijk toonde op vrijdag wat nieuwe aanpassingen aan de winkel in een filmpje. Ditmaal gaat het niet om een toevoeging aan het assortiment, maar om een verbetering van de service. Want waarom zou je tegenwoordig eigenlijk géén zelfrijdende winkelwagen bieden?

Spaceport Schiphol Een ruimtehaven in Nederland? Schiphol leek er op vrijdag wel zin in te hebben. Het vliegveld benoemde meteen een luchthavenmeester en sleepte zelfs André Kuipers tevoorschijn om uit te leggen waarom Nederland in 2030 een waar ruimteparadijs moest worden. Om op 1 april zelf vervolgens kenbaar te maken dat er toch geen spaceport zou komen. Maar dat de luchthaven wel ambities heeft om ‘digital airport’ te worden. Een persbericht in een 1 aprilgrap, dus.

Duolingo Emoji De populaire taalcursus-site Duolingo heeft al heel wat talen in het repertoire. Maar voor de technologisch minder begaafde mens was er eigenlijk nog weinig te vinden in de app. Tot deze zaterdag: toen introduceerde Duolingo de nieuwe subsite Duolingo Emoji. Voor ouders die hun (klein-)kinderen maar niet begrijpen.

Chinese investeerders voor golfclub De schrik zat er wel in in golf-land: de prestigeuze golfclub Koninklijke Haagsche Golf & Country Club zou in handen komen van Chinese investeerders. Twee dagen per week zou de baan helemaal gereserveerd worden voor de Chinezen. Betalende leden hadden dan geen plek meer in de country club. Maar: er kwam wel een fontein bij. Mooi toch? Op zaterdag liet het bedrijf weten dat de overname toch niet door ging.