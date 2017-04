Chauffeurs KNV wijzen eindbod CAO af

Chauffeurs van de branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zijn niet blij met het eindbod dat de organisatie heeft gedaan en hebben het afgeslagen. Ze hebben nu een actiecomité gevormd en gaan zich beraden over mogelijke protestacties. Dat bevestigt onderhandelaar Egon Groen, bestuurder van vakbond FNV, na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Leden van FNV en CNV besloten op zaterdag tijdens een bijeenkomst om het bod af te wijzen.

Het eindbod was bedoeld voor chauffeurs van zowel KNV als werkgeversorganisatie TLN. Met het bod zouden KNV-chauffeurs onder dezelfde cao als TLN komen te vallen, de cao Beroepsgoederenvervoer. Maar “de bedoeling was wel dat KNV over de eigen arbeidsvoorwaarden zou gaan”, zegt Groen. Hoewel de huidige KNV-cao en die van TLN op elkaar lijken, zijn er toch significante verschillen, vooral op het gebied van duurzame inzetbaarheid en werktijden.

KNV is een koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer. Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaat over wegtransport en logistieke dienstverlening.

Regelingen

De verschillen zitten onder andere in een regeling die het werknemers van vijftig jaar en ouder mogelijk maakt om geen avonddiensten meer te draaien. Ook wat betreft overuren en nachttoeslag zijn er grote verschillen. Daarbij is relevant dat KNV een kleinere organisatie is, die in totaal 40 bedrijven en achtduizend werknemers beslaat, terwijl TLN het duizendvoudige kent.

KNV-chauffeurs stelden eerder al een lijst op van punten die zij terug wilden zien in een nieuwe cao. Zo moeten overuren tegen 130 procent beloond worden en willen de chauffeurs het recht op 18 extra ATV-uren behouden. Ook willen zij niet dat er iets veranderd wordt aan de bestaande regelingen over extra vakantiedagen.

Acties

De KNV-chauffeurs zullen nu overgaan tot acties, zegt Groen. Wat voor acties dat zullen worden, daar is nog niks over besloten. Groen zal eerst een ultimatum indienen bij de werkgeversorganisatie.

Kijk hier een actiefilmpje van KNV, gemaakt aan het begin van de cao-onderhandlingen vorig jaar:



De andere organisaties die betrokken zijn bij het eindbod, hebben daar nog geen uitspraken over gedaan. Chauffeurs van TLN zullen binnenkort stemmen over het aanbod.

Correctie: dit artikel verwees oorspronkelijk naar een oude lijst van cao-eisen van KNV. Die is inmiddels geüpdatet.