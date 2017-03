Volg hier live de Ronde van Vlaanderen - waar iedereen aan mee kan doen

Voor de ongeoefende kijker valt er maar weinig op aan de wielerwedstrijd die de Belgische zender Sporza op dit moment uitzendt. Vlaams landschap, een peloton, motoren, een volgauto. Maar wie goed oplet ziet het misschien: de groep rijdt net wat langzamer dan de gemiddelde fietsrace.

Dat is niet vreemd. Dit is namelijk geen wielerwedstrijd. Het is Ruben de Gucht, verslaggever bij de Vlaamse VRT, die gevolgd wordt door een tiental amateurs. De Gucht rijdt de Ronde van Vlaanderen, twee dagen voor de officiële wedstrijd, in zijn eentje en kreeg gedurende de dag een gevolg met zich mee. Ondertussen wordt alles live op tv uitgezonden én in het Vlaams becommentarieerd. Onder anderen Mart Smeets kwam langs om herinneringen op te halen aan de ronde.

Het resultaat is een bijzondere televisie-ervaring (de helikopter vliegt mee!) die veel wegheeft van de echte Ronde, maar op cruciale punten net blijkt te verschillen. Zo groeit het peloton gestaag - inmiddels is zelfs ex-Rondewinnaar Peter van Petegem aangesloten met zijn zoon. Ook langs de kant van de weg is het niet zo druk als tijdens de Ronde, maar toch is er wel degelijk publiek.

Op Twitter roemen veel mensen de rustieke tv-ervaring van het programma Voor De Ronde. De hashtag #voorderonde is al de hele middag trending.

En ook andere Vlaamse tv-programma’s konden het niet laten op het concept te springen. De Ideale Wereld startte een livestream #VoorDePuzzel. Je raadt het al: ze leggen live een puzzel. Met meer dan honderd kijkers.

Voor wie nu pas, vanmiddag, van de livestream hoort: wees niet getreurd. Het programma loopt voorlopig nog wel even door. Deze jongens gaan iets minder snel dan wat we zondag zullen zien.

En voor de echte fanatici: wie nu in de auto stapt, kan misschien vanavond nog even meerijden.