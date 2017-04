Verval aan de gracht

Ze liggen er triest bij, deze bootjes in de grachten, vlak voor het vaarseizoen weer begint. Fotograaf Jeroen C. van Zijp maakte er een dag lang foto’s van. „Het heeft iets symbolisch”, zegt hij. „De winter eindigt, de lente ontwaakt. De foto’s tonen daarnaast ook de vergankelijkheid: mensen willen graag een bootje, varen er drie keer in en laten hem er dan zo bij liggen.”