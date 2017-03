Tusk: ‘Eerst onderhandelen over Brexit, dan toekomst’

Brussel wil pas met Groot-Brittannië praten over een toekomstige relatie, als de Britten zich volledig hebben teruggetrokken uit de Europese Unie (EU). Dat zei EU-president Donald Tusk vrijdag in de Maltese hoofdstad Valetta. Daar presenteerde Tusk de Europese richtlijnen voor de Brexitonderhandelingen.

De Britten willen, anders dan Tusk, het liefst tegelijkertijd onderhandelen over de voorwaarden van de Brexit én de verstandhouding tussen Groot-Brittannië en de EU nadat de uittreding op 29 maart 2019 een feit is. Daar wil Tusk echter niets van weten:

“Enkel en alleen als we voldoende voortgang hebben geboekt met de Brexit, kunnen we het hebben over de structuur van onze toekomstige relatie. Over beide kwesties tegelijk praten, zoals sommigen in Groot-Brittannië willen, zal niet gebeuren.”

Hoofddoel

In de onderhandelingsrichtlijnen die Tusk presenteerde, staat dat de EU één hoofddoel heeft bij de Brexitbesprekingen. Namelijk: zorgen dat de Brexit zo min mogelijk onzekerheid en verwarring oplevert voor Europese burgers, bedrijven en EU-lidstaten. Brussel legt daarbij de nadruk op vier punten:

Het vaststellen van de rechten van EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen

Voorkomen dat EU-bedrijven die gevestigd zijn in Groot-Brittannië na de Brexit in een “gerechtelijk vacuüm” belanden

Ervoor zorgen dat de Britten al hun financiële verplichtingen aan de EU nakomen

Een manier bedenken om te voorkomen dat er een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland

Volgens Tusk worden de onderhandelingen “lastig, ingewikkeld en soms zelfs licht vijandig”. Desondanks houdt de Pool vol dat de EU Groot-Brittannië niet wil straffen. “De Brexit is op zich al een straf.” De EU wil een sterke band houden met Londen, zegt Tusk. “Dat is in ons wederzijds belang.”

Nauw contact

Tusk wil nauw contact onderhouden met de Britse premier Theresa May. Hij wil haar in Londen bezoeken, nog voordat de 27 EU-lidstaten (zonder de Britten) eind april in Brussel de definitieve onderhandelingsrichtlijnen vaststellen.

Woendag ondertekende May de brief waarmee ze officieel artikel 50 van het Verdrag van Lissabon - het vertrek van haar land uit de EU - in werking zette. Exact twee jaar later, in maart 2019, zal de Brexit een feit zijn.