Stedin betaalt 450 miljoen euro voor Zeeuws netwerkbedrijf

Netbeheerder Stedin neemt voor 450 miljoen euro het netwerkbedrijf Delta Netwerk Groep over van het Zeeuwse energieconcern PZEM. Na aftrek van de schulden en “andere aanpassingen” blijft nog een bedrag over van 160 miljoen euro. Dat maakt de netbeheerder op vrijdag bekend.

PZEM, de nieuwe naam voor het financieel geplaagde Delta, moest zijn gezonde bedrijfsonderdeel verkopen om uit de problemen te komen. Dat was de voorwaarde van het kabinet om het Zeeuwse energiebedrijf te helpen bij geldproblemen bij de kerncentrale in Borssele.

Verplichte splitsing netwerk en productie

De verkoop van het netwerkgedeelte was ook noodzakelijk omdat het wettelijk verplicht is voor energieconcerns om de netwerk- en energieactiviteiten op te splitsen. De energiebedrijven Eneco en Delta hebben zich lange tijd tegen de zogenoemde splitsingswet uit 2006 verzet, maar kregen ongelijk van de rechter.

Eneco heeft sinds 1 februari haar netbeheerder Stedin afgestoten. Door de overname is Stedin verantwoordelijk voor de levering van energie in Utrecht, Zeeland, grote delen van Zuid-Holland en een aantal regio’s in Noord-Holland, Friesland en Limburg. Gerard Uytdewilligen, CEO van PZEM, reageert positief op de overname:

“Met Stedin krijgt DNWG [Delta Netwerk Groep] een nieuwe eigenaar die veel ervaring, kennis en expertise meebrengt. Samen kunnen zij de toekomst tegemoet en daarmee de hoge kwaliteit van de netwerken in Zeeland ook in de toekomst garanderen. Dat is goed nieuws voor de Zeeuwse klanten en voor de medewerkers”

Stedin verzekert dat tot 2021 geen ontslagen vallen bij het netwerkbedrijf uit Zeeland.

