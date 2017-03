Schadeclaims van Groningers rand bevingsgebied afgewezen

Circa 1.600 schadeclaims die Groningers aan de rand van het gasbevingsgebied hebben ingediend, zijn afgewezen. Dat heeft het Centrum Veilig Wonen (CVW) vrijdag bekendgemaakt. Het CVW, dat de schaderegeling voor gaswinner NAM uitvoert, baseert zich op onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos. Dat stelt dat de geclaimde schade niet het gevolg is van aardbevingen. De 1.600 betrokkenen krijgen niettemin als geste 1.500 euro.

Jelle van der Knoop, voorzitter van de Groninger Bodem Beweging (GBB), maakt bezwaar tegen de afwijzing. „Schade is schade, onafhankelijk van waar je woont.” Zijn organisatie, die zich inzet voor gedupeerden van de gasbevingen, vindt onderscheid tussen claims in het gasbevingsgebied en aan de rand ervan „puur kunstmatig”.

Ook Oldambt heeft moeite met de afwijzing. De gemeente valt net buiten het bevingsgebied, maar telt inmiddels 484 schademeldingen. Loco-burgemeester Laura Broekhuizen (PvdA) vindt dat de NAM de claims serieus in behandeling moet nemen.

De grens van het gebied is bepaald door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), veroorzaker van de bevingsschade. Volgens de woordvoerder is dit gebeurd „op basis van empirisch onderzoek”.

Kleiner dan 1 procent kans op schade

Dat het Centrum Veilig Wonen de claims van buiten het bevingsgebied afwijst, komt niet als een verrassing. Eerder onderzoek door de TU Delft in opdracht van de NAM gaf al aan dat de kans op schade daar door gasbevingen kleiner is dan 1 procent. Omdat er kritiek kwam op deze studie, voerde Witteveen+Bos opnieuw onderzoek uit.

GBB-voorzitter Van der Knoop blijft ervan overtuigd dat de schade net buiten het gasbevingsgebied ook met de aardbevingen te maken heeft. „Misschien niet alles, maar zo veel is niet toevallig.”

De 1.500 euro compensatiegeld gaat niet alleen naar mensen met schadeclaims aan de rand van het aardbevingsgebied, maar ook naar andere niet-erkende claimers. De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, hoopt hierdoor met een schone lei te kunnen beginnen aan de verdere afwikkeling van de problemen.

Om de afhandeling van schade te bevorderen, heeft de NAM zich deze week teruggetrokken uit dit proces. Op de dubbelrol van het bedrijf – veroorzaker en behandelaar van schadeclaims – was veel kritiek. Alders stelt nu een onafhankelijke commissie in.