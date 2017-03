PVV wil in vier extra gemeenten meedoen

De PVV wil volgend jaar in Urk en in de Twentse gemeenten Enschede, Almelo en Twenterand meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. PVV-leider Geert Wilders heeft dat op vrijdag aan het ANP bevestigd na berichtgeving van Tubantia.

“We hebben inderdaad de wens en intentie daar mee te doen en als we voldoende kandidaten hebben gaan we er ook meedoen”.

Op Twitter gaf Wilders aan dat hij nog kandidaten zoekt in de Flevolandse gemeente Urk.

PVV scoorde goed in de drie gemeenten in Twente

De keus op drie gemeenten in Twente komt voort uit de uitslag van de Tweedekamerverkiezingen, zo liet PVV-Kamerlid Edgar Mulder weten aan Tubantia. In Almelo werd PVV de grootste, in Enschede was alleen de VVD groter en in Twenterand (een fusie van een aantal dorpen zoals Vriezenveen, Vroomshoop en Den Ham) haalde de PVV ook veel stemmen. Samen met Kamerlid Roy van Aalst verzorgt Mulder de werving en selectie voor de kandidaten. Vanaf mei krijgen zij een politieke opleiding.

Opvallend is dat Volendam en Spijkenisse niet worden genoemd. Beiden gemeenten gelden als een PVV-bolwerk. In Spijkenisse begon Wilders zijn campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De PVV zit momenteel alleen in Den Haag en Almere in de gemeenteraad.