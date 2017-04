Late Pasen betekent goedkope asperges

„Luister”, zegt marktkoopman Arno Koelemij als hij een paar asperges tussen zijn handen wrijft op de Amsterdamse Dappermarkt. „Hoor je ze knisperen? Dan zijn ze goed.” Het is een uitzonderlijk jaar voor de asperge. Koelemij kan zich niet meer heugen wanneer hij de groente voor het laatst zó goedkoop inkocht. Dat terwijl hij al bijna veertig jaar op de markt staat.

De prijs van asperges ligt op de groenteveilingen dit jaar ongeveer de helft lager dan in 2016. Kostte een kilo vorig jaar nog zo’n 14 euro; dit jaar is dat ongeveer 7 euro. Asperges zijn dus extreem goedkoop: fijn voor de consument, maar minder voor de telers en handelaars.

Volgens Rick Mengers, aspergeverkoper van de Venlose coöperatie Zon Fruit & Vegetables (jaaromzet circa 330 miljoen euro) kent de extreem lage prijs twee oorzaken: „Eén: het aanbod van asperges piekt dit jaar vroeger dan normaal”, zegt Mengers. En twee: „Pasen valt dit jaar laat.”

Nederlanders houden doorgaans wel van asperges bij de paasbrunch, maar voor Duitsers zijn die twee zaken nog inniger met elkaar verbonden (Spargel zu Ostern is in Duitsland een begrip). „Vooral in de export kun je een late Pasen altijd goed terugzien in de prijzen en verkoopcijfers,” zegt Mengers. Duitsland is het belangrijkste exportland voor de Nederlandse aspergesector.

Eerste Paasdag valt dit jaar op 16 april, vorig jaar was dat al op 27 maart. Traditioneel begint het aspergeseizoen op 11 april. „Maar nu liepen veel telers anderhalve week geleden al te steken”, zegt Mengers.

Koopman Koelemij denkt dat het aanbodoverschot alles te maken heeft met het weer: „Als er voor Pasen veel koude nachten zijn geweest, valt de oogst tegen. Als het zoals nu juist warmer weer is, valt de oogst mee en is het aanbod dus groter.” Warm weer in combinatie met een late Pasen betekent dus goedkopere asperges.

Maar het warmere weer van de laatste tijd is niet het hele verhaal over het grotere aanbod. „Je ziet daarnaast ook steeds meer telers die hun asperges verbouwen in kassen of in blaastunnels, waar warmere lucht doorheen wordt geblazen”, zegt Mengers van Zon Fruit & Vegetables. „Die methodes zijn echt in opmars, en daarmee komt de oogst ook steeds vroeger. Asperges uit een kas hebben geen last van eventuele koude nachten.”

Niet elk jaar feest

Ook groeit het teeltgebied voor asperges volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks met enkele honderden hectare. Eind 2015 werd bijna 3.600 hectare landbouwgrond gebruikt voor asperges, die vooral worden verbouwd in Noord-Brabant en Limburg. In het jaar 2000 was dat nog maar 2.100 hectare.

Zorgen maakt Mengers zich nog niet over de gevolgen van de lage prijs voor telers en handelaren. „Veel telers hebben goede jaren achter de rug, het hoeft niet altijd feest te zijn. En bovendien: volgend jaar hebben we een vroege Pasen.” Die valt dan op 1 april. Ook merkt hij dat grote supermarktketens gebruik maken van de lage prijzen om flink in te slaan.

In de tussentijd proberen de handelaren bovendien op creatieve manieren klanten al voor Pasen aan de asperges te krijgen. „Wij openen in Den Bosch een asperge-pop-upstore,” zegt Mengers.

„En we houden acties in supermarkten waarbij we asperges voor klanten door de schilmachine halen. De consument van nu is toch zoek naar een stukje gemak.”

Bij de Amsterdamse marktkraam van Koelemij is het nu nog niet bepaald dringen om asperges. Op de achterste rij, buiten bereik van klanten, heeft Koelemij één kistje staan. Rond Pasen komt er daar nog een bij. Hij geeft de tere groente bewust geen ereplaats.