De laatste treinrit vanuit Hoek van Holland

Kort nadat vannacht om twee over één de laatste trein uit Rotterdam het station van Hoek van Holland binnenloopt, wordt de stroom van de bovenleiding uitgeschakeld. Want dit is niet een laatste trein zoals er dagelijks op alle stations van de wereld laatste treinen aankomen, dit is de laatste trein als in: hier komt nooit meer een trein.

Niet dat Hoek van Holland nu onbereikbaar wordt: de trein maakt plaats voor de metro, NS wijkt voor RET. In het najaar wordt Hoek van Holland aangesloten op het Rotterdamse metronet, tot die tijd wordt het personenvervoer met bussen onderhouden. De gemeente Rotterdam en de RET beginnen vandaag met het ombouwen van het bestaande spoor tot de lightrailverbinding waarover de metro’s van lijn B zullen rijden. Bewoners van de meest oostelijk gelegen wijk Nesselande kunnen in de toekomst in één vloeiende beweging naar het strand reizen.

Onverwacht, maar die omroep over de laatste treinen naar Hoek van Holland deed pijn. #Afscheid #Hoekselijn — Maaike (@traanvandezee) March 31, 2017

Vanaf zaterdag kan de bovenleiding worden ontmanteld, maar er wordt natuurlijk al langer gewerkt aan de ombouw van de Hoekse Lijn. Er komt 1.200 kilometer aan kabels en leidingen aan te pas om de metro’s van stroom te voorzien; met de aanleg daarvan is begonnen. Vorig jaar schafte de RET 16 nieuwe metro’s aan, 26 nieuwe bestuurders zijn in opleiding. De zeven bestaande stations worden onder handen genomen, ten westen van Maassluis komt het nieuwe station Steendijkpolder en het nieuwe eindstation Hoek van Holland Strand komt een kilometer westelijk van het huidige station te liggen aan… het strand. Badgasten scheelt dat twintig minuten lopen.

125 lange geschiedenis

De Hoekse Lijn kent een rijke, 125 jaar lange geschiedenis. Op 1 juni 1893 werden de stations Hoek van Holland Haven en Hoek van Holland Eindpunt in gebruik genomen. Zo werd het onbeduidende dorp, dat was ontstaan bij de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1866, een belangrijke schakel in het internationale treinverkeer tussen Engeland en Europa. Vanaf het begin brachten internationale treinen passagiers die in Harwich waren ingescheept van Hoek van Holland naar Noord- en Zuid-Duitsland en later naar verdere bestemmingen op het vasteland, zoals Wenen, Praag en Kopenhagen. Voor Engelsen was ‘The Hook’ dan ook ‘the gateway to the continent’.

Tot 1993 verbond de Warszawa Express West-Europa met West- en Oost-Berlijn, Warschau en Moskou. Wilde je naar Peking, dan hoefde je maar één keer over te stappen.

Met de opkomst van Hoek van Holland als badplaats, zo’n honderd jaar geleden, werd de Hoekse Lijn belangrijk voor de binnenlandse dagrecreatie. Station Hoek van Holland Eindpunt, dat tot die tijd uitsluitend diende ter bevoorrading van het nabijgelegen Fort, werd omgedoopt tot Hoek van Holland Strand wat toen op zo’n 600 meter na wel klopte. In het begin van de jaren zeventig kwam de zee door zandopspuitingen een flink stuk verder weg te liggen.

Naast het oude stationsgebouw van Hoek van Holland Haven bouwde NS eind jaren veertig een nieuw station annex terminal naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn. Hier kwamen in 1960 een paar jongens uit Liverpool aan, op doorreis naar Hamburg en wereldfaam.

Tot de ingebruikname van de metro op de Hoekse Lijn, verzorgt buslijn 711 een sneldienst van Schiedam-Centrum naar Hoek van Holland-Zeeplein en buslijn 712 een sneldienst van Schiedam-Centrum naar Maassluis-West. Buslijn 713 stopt op alle stations aan de Hoekse Lijn.