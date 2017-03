Groot internationaal onderzoek naar zwartspaarders Credit Suisse

Het begon vrijdagochtend met een persbericht van de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, over een onderzoek naar „tientallen personen” die worden verdacht van belastingfraude en witwassen bij „een Zwitserse bank”. Inmiddels is duidelijk dat de dienst op het spoor is van een groot internationaal schandaal. Tienduizenden mensen in meerdere landen hebben mogelijk illegaal miljoenen euro’s geparkeerd bij Credit Suisse, de tweede bank van Zwitserland.

De FIOD kreeg een tip over 3.800 Nederlandse spaarrekeninghouders bij Credit Suisse. „Onduidelijk is of die allemaal in de fout zijn gegaan”, zegt een FIOD-woordvoerder. „Wij gaan dat onderzoeken”. De dienst concentreert zich nu eerst op de tientallen meest opvallende gevallen. Donderdag en vrijdag werden drie verdachten aangehouden. In woningen in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en Venlo deed de dienst huiszoekingen. Administratie is in beslag genomen, er werd beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed, een luxe auto, schilderijen, juwelen en een goudstaaf. „We troffen veel goud aan: munten, sieraden”, aldus de woordvoerder. De FIOD verwacht volgende week meer huiszoekingen te zullen doen.

FIOD en het Nederlandse OM hebben de leiding

55.000 mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse hebben eveneens een verdacht spaartegoed bij Credit Suisse. Autoriteiten in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Australië deden ook huiszoekingen. De FIOD en het Nederlandse OM hebben de leiding in de internationale acties. In Australië hebben de rekeningen alleen nummers, geen namen. „Waarschijnlijk om de identiteit van de rekeninghouder te verbergen”, aldus het Australische OM geciteerd door persbureaus. De Britse aanklager zegt behalve rekeninghouders ook „hooggeplaatst personeel” van „een mondiale financiële instelling” in het vizier te hebben.

Kantoren van Credit Suisse in Amsterdam, Londen en Parijs werden donderdag doorzocht. De bank zegt mee te werken aan het onderzoek en meent te voldoen aan internationale afspraken over het tegengaan van belastingontduiking. De beurskoers van de bank daalde vrijdag niettemin met 1,2 procent. Het is niet de eerste keer dat de bank in Zürich in opspraak komt. In 2014 moest Credit Suisse een boete van 2,4 miljard dollar (2,2 miljard euro) betalen vanwege medewerking aan belastingontduiking.

De zaak leidde vrijdag meteen tot een botsing tussen het Nederlandse OM en het OM van Zwitserland. Het Nederlandse OM coördineert het onderzoek met de Fransen, Duitsers en Britten via Eurojust, een justitie-agentschap van de EU gevestigd in Den Haag. Zwitserland, geen EU-land, is geassocieerd lid van Eurojust en heeft een officier van Justitie bij Eurojust zitten. Maar die werd, tot ergernis van de Zwitsers, niet betrokken bij het onderzoek. In een verklaring zegt het OM in Bern „verontrust” te zijn dat het door Nederland, dat het onderzoek leidt, „specifiek werd buitengesloten” van de samenwerking. Van dit verwijt is het Nederlandse OM niet onder de indruk: als de Zwitsers „informatie willen ontvangen”, zijn de andere landen „altijd bereid” die te verstrekken.