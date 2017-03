Gerechtshof Venezuela zet parlement aan de kant

Het hooggerechtshof in Venezuela heeft donderdag het parlement zijn macht ontnomen. Dat melden verschillende persbureaus. De rechters, die met hun besluit partij lijken te kiezen voor president Nicolás Maduro, hebben nu zelf de wetgevende macht op zich genomen. Critici vrezen dat Venezuela afglijdt richting de dictatuur.

Bij de verkiezingen in 2015 won de Venezolaanse oppositie een tweederde meerderheid in het parlement. Maduro, opvolger van de in 2013 overleden socialist Hugo Chávez, liet sindsdien talloze oppositieleden arresteren. Het hooggerechtshof probeerde de macht van de oppositie te beperken. Het verklaarde alle beslissingen die het parlement nam ongeldig, omdat enkele parlementariërs van de oppositie via stemfraude gekozen zouden zijn.

Zorgen

Omdat het parlement zich weinig aantrok van dat oordeel van het hof, zijn de rechters nu tot hun rigoureuze besluit gekomen. Voorzitter van het parlement en prominent oppositiepoliticus Julio Borges uitte volgens persbureau AP zijn zorgen. Hij is bang dat de macht in Venezuela nu feitelijk volledig in handen is gekomen van de president.

“Maduro is nu het parlement. Het is één ding om te proberen een dictatuur op te bouwen. Maar om dat proces te voltooien, is echt een stap verder.”

Ook vanuit andere hoek kwam er kritiek op de machtsovername door het hof. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de gang van zaken:

“Deze inbreuk op de democratische en grondwettelijke normen beschadigt Venezuela’s democratische instituties, en ontneemt het volk het recht om zijn toekomst vorm te geven via gekozen vertegenwoordigers. Wij beschouwen het als een grote tegenslag voor de democratie in Venezuela.”

Staatsgreep

Luis Almagro, de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, vindt dat de Venezolaanse regering een “eigenhandig toegebrachte staatsgreep” heeft uitgevoerd. Peru trok uit protest zijn ambassadeur terug uit Venezuela. Ook Brazilië, Argentinië en Mexico gaven blijk van hun afkeur.

Sinds de olieprijzen eind 2014 kelderden, verkeert Venezuela in een diepe economische crisis. De inflatie is met zo’n 800 procent torenhoog, en de economie krimpt al twee jaar. Vorig jaar kondigde president Maduro de economische noodtoestand af.