Duits parlement stemt in met tolheffing op snelwegen

Bestuurders van personenauto’s moeten vanaf 2019 tolheffing betalen als ze gebruik maken van de Duitse snelwegen. De Bondsdag stemde vrijdag in meerderheid voor het plan dat in het buitenland omstreden is omdat het discriminerend zou werken. Oostenrijk reageerde direct door een gang naar de rechter aan te kondigen, Nederland overweegt stappen.

Het plan werd vorig jaar nog tegengehouden door de Europese Commissie, omdat het in strijd zou zijn met het EU-recht. Aanvankelijk was het idee dat de tolheffing namelijk alleen voor personenwagens uit het buitenland zou gelden. Toen die maatregel als discriminerend werd aangemerkt, ging verkeersminister Dobrindt (CSU) met Brussel om tafel om tot een oplossing te komen.

Als uitkomst werd ervoor gekozen de nieuwe belasting ook voor Duitsers te laten gelden. Zij krijgen echter een compensatie in vorm van een lagere motorrijtuigenbelasting. Wel is met de EU afgesproken dat auto’s met een ‘schone motor’ (die een geringe uitstoot van schadelijk stoffen vertonen) worden bevoordeeld. Een vignet voor tien dagen zal, afhankelijk van de cilinderinhoud en uitstoot van de auto, tussen de 2,50 en 20 euro gaan kosten.

Het idee is ook in Duitsland niet onomstreden. Linkse partijen zijn bang dat bezitters van oude, vervuilendere modellen moeten opdraaien voor hogere kosten dan bezitters van nieuwe, schonere auto’s, schreef NRC-correspondent Juurd Eijsvoogel eerder. Bovendien is bondskanselier Merkel geen voorstander van het plan, maar wil ze hiermee vooral zusterpartij CSU gunstig stemmen. De relatie tussen de CDU en CSU staat onder druk sinds Merkel, tegen de wil van de CSU, in 2015 de Duitse grenzen openstelde voor vluchtelingen.

Bezwaar Oostenrijk; Nederland overweegt stappen

Direct na de stemming in de Bondsdag maakte Oostenrijk bekend dat het een aanklacht zal indienen tegen het Duitse tolplan, zo liet Verkeersminister Jörg Leichtfried vrijdag weten. Oostenrijk vindt dat het plan nog steeds discriminerend is:

“Ik geloof dat deze tolheffing niet in lijn is met EU-wetgeving en daarom hebben we een klacht ingediend.”

Eerder kondigde ook Nederland aan naar de rechter te stappen als de Duitsers het plan doorzetten. Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt dat demissionair minister Melanie Schultz van Haegen contact houdt met de Oostenrijkse collega’s.