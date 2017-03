Centre Pompidou gesloten vanwege staking

Het personeel van het museum Centre Pompidou in Parijs heeft het werk deze week neergelegd. Het museum is daarom al sinds maandag gesloten. Dat meldt het museum.

Het personeel komt in opstand tegen de gevolgen van de invoering van een nieuwe Franse wet. Onder deze wet zou een belangrijk deel van het personeel een aanstelling als ambtenaar krijgen, zoals gebruikelijk is bij grote Franse instellingen. Het personeel van het museum was lang een uitzondering op dit gebruik maar hier zou per 1 april een einde aan komen.

De vakbond FNEC-FP-FO, die het personeel vertegenwoordigt, zegt in Franse media dat de wetsverandering voor het personeel een financiële achteruitgang betekent. “Als het personeel als ambtenaar aan de slag gaat, zonder dat ze de in het verleden behaalde verworvenheden behouden, betekent dat voor sommigen dat hun inkomen zal afnemen met 20 of 30 procent.”

Onderhandeling

Afgelopen week heeft de vakbond onderhandeld met het ministerie van Cultuur maar dit is op niets uitgelopen. De vakbond dringt er bij het ministerie op aan de onderhandelingen te hervatten. Volgens de bond is dat de enige uitweg uit de impasse. Het is nog niet duidelijk wanneer het museum de deuren weer opent.

Op de website laat het Centre Pompidou bezoekers die al kaartjes hebben gekocht, weten dat ze hun geld kunnen terugvragen. Het museum bestaat dit jaar veertig jaar en trekt jaarlijks zo’n drie miljoen bezoekers.