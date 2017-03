‘We hoeven Jezus echt niet in elk artikel te fietsen’

Rimme Mastebroek (26) loopt graag over de kakelverse redactievloer van Dag6 - een nieuw journalistiek platform voor en door christelijke jongeren - om een redacteur diep in de ogen te kijken en te zeggen: „God heeft een plan met jou.” Een grapje. „We zijn heus niet de hele dag met het geloof bezig. We maken een volwaardig nieuwsplatform, soms met verhalen over geloven, soms over iets heel anders. Als ik een verhaal over Ajax maak, is het heel moeilijk daar Jezus in te fietsen.”

Dag6 – een mobiele app en papieren weekblad – is een initiatief van de EO en het Nederlands Dagblad (papieren oplage: 20.735). Zij willen met het platform een jong christelijk publiek bereiken, dat niet meer vanzelfsprekend op de christelijke omroep afstemt of een abonnement neemt op een christelijke krant. Dus wordt er gevlogd (over GroenLinks bijvoorbeeld in het filmpje Hoe Jezus is Jesse?), is de tone of voice van de eigen verhalen luchtig, persoonlijk en optimistisch en werd een hip reclamebureau ingehuurd om de huisstijl te ontwerpen. Voor 9,95 euro per maand ontvangen abonnees elke vrijdag het weekblad en hebben zij toegang tot de mobiele app.

Mastebroek stuurt als eindredacteur de zeskoppige redactie en een twintigtal freelancers aan. Vrijdag wordt Dag6 officieel gelanceerd.

Is er ruimte in de markt voor nog een christelijke titel?

„Wij denken van wel. Uit een grootschalige marktonderzoek dat we hebben laten uitvoeren blijkt ook dat christelijke jongeren behoefte hebben aan een nieuwe titel die is toegesneden op hun leefwereld. Die uitkomst past bij wat de EO en het Nederlands Dagblad zien in hun kijk- en lezersonderzoeken: ze hebben steeds meer moeite jongeren te bereiken. Dat demografische gat proberen wij te vullen.”

Hoe dan?

„De consumptie van nieuws verandert. De moderne nieuwsconsument wil nieuws zelf selecteren, zelf waarde toekennen aan wat hij leest en op een constructieve manier over de wereld leren. Onze ‘vakmensen’, de medewerkers van het platform, selecteren het nieuws en vertellen waarom het hen inspireert. En ze zijn zo goed ingevoerd dat ze verhalen vertellen die je nergens anders leest.

Bij de inauguratie van Trump hadden we bijvoorbeeld een artikel over de evangelicals die hem steunen. Wat zijn dat voor mensen? Wat geloven ze? Zo’n verhaal lees je niet snel op andere platforms, maar heeft voor onze doelgroep een grote toegevoegde waarde.”

In het scheppingsverhaal schiep God op de zesde dag de mens. Komt daar de naam vandaan?

„Ja, we vonden het toepasselijk omdat samen met de mens de nieuwsgierigheid is geboren. En het klinkt gewoon catchy.”

Dag6 is een vrij unieke joint venture tussen het publieke EO en het commerciële Nederlands Dagblad. Zit er publiek geld in?

„Nee, de EO heeft zijn bijdrage betaald uit contributiegelden. Bovendien heeft het Commissariaat voor de Media, de toezichthpouder van de Publieke Omroep, elke stap in het samenwerkingsproces nauwgezet gevolgd. Ook wij willen natuurlijk voorkomen dat we worden beschuldigd van concurrentievervalsing. Het was voor het Commissariaat bijvoorbeeld belangrijk dat beide partijen evenveel bijdroegen.”

Hebben jullie een streefdatum afgesproken waarop jullie winstgevend moeten zijn?

„We willen binnen twee a drie jaar break-even draaien. Daar hebben we tussen de 8.000 en 9.000 abonnees voor nodig. We hebben nu al 3.000 proefgebruikers, dus we zitten op de goede weg.”