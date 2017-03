Vrouwen van Europa

Wie zegt dat vrouwen de wereld niet besturen? Ik heb er drie die nogal bepalend zijn voor uw en mijn toekomst in de aanbieding. Theresa May die woensdag om 13.20 uur precies een brief met een ‘natte handtekening’ (schitterende uitdrukking voor: niet gekopieerd maar het ondertekende origineel) liet bezorgen bij de president van de Europese Unie, Donald Tusk. ‘Dear President Tusk, wij willen uit de Unie.’

Marine Le Pen, presidentskandidaat die eenzelfde plan heeft met Frankrijk mocht zij op 7 mei worden gekozen. ‘Beste Donald, wij ook.’ En Angela Merkel, volgens velen de laatste grote verdediger van het Vrije Westen zoals we het kenden met zijn steeds verdergaande internationale samenwerking.

Onderhandelen met May doet vreemd aan totdat we de uitslag van de Franse verkiezingen weten. Als Le Pen wordt gekozen, is alles anders. Want wat is er dan nog over van de Europese Unie? Als de Fransen eruit willen, kan de Unie zomaar verder scheuren, bijvoorbeeld in een noordelijk en zuidelijk deel. Dan moet iedereen met iedereen gaan onderhandelen.

Ook al klonken beide zijden – Merkel, Tusk en May – woensdag als verantwoordelijke ouders die niet willen dat de kinderen de dupe worden van de scheiding, dit worden ellenlange onderhandelingen en het zal moeilijk blijken om geen grondige hekel aan elkaar te krijgen. Aan beide kanten hoor ik vol overtuiging zeggen: zij hebben ons harder nodig dan wij hen. Nou, dan weet je het wel.

Beide kampen zijn intern ook nog eens verdeeld. Als het lukt niet alleen te scheiden maar ook een nieuw handelsverdrag met de Britten te sluiten, moet dit ook nog langs alle nationale parlementen (weet u nog het Waalse parlement dat het handelsverdrag met Canada blokkeerde?). Dit zou weleens een soap kunnen worden waarvoor u binnen de kortste keren alle interesse verliest.

De tv uitzetten mag uiteraard als het saai wordt, en krantenstukken overslaan ook. Maar wat de Britten willen – minder Europa en meer controle, ook over immigratie – willen meer Europeanen. Dit gevoel, deze wens krijg je niet weggepoetst met een paar bevlogen toespraken over wat Europa is in het Europees Parlement. De eurobestuurders en Europarlementariërs in Brussel zullen moeten accepteren dat euroscepsis een blijvertje is. Rustig wordt het niet meer. Dat er zo veel verzet is, zo veel politieke strijd om Europa laat zien dat de EU belangrijk is. Dat zou ook moeten verheugen.

May, Merkel en Le Pen. Ze zeggen weleens dat je vrouwen beter de wereld kunt laten runnen, dat die wereld dan vredelievender zou zijn. Nou, ik weet het niet hoor. Volgens mij zijn vrouwen gewoon mensen van alle politieke smaken en managementstijlen. Keihard, onwrikbaar, kundig, bedachtzaam, roekeloos, glorieus – alles kan.

