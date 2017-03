Verstappen zal geduld moeten hebben

Max Verstappen kan niet toveren. Als iemand het maximale uit het materieel kan halen dat hem gegeven wordt, dan is hij het wel. Hij kan een mindere auto beter doen lijken dan hij is, en dat zegt wat over zijn kwaliteiten als coureur. Hij kan inhalen op plekken waar anderen geen ruimte zien, hij heeft grip in de regen die anderen nog niet hebben als het amper druppelt. Maar hij kan niet toveren. Hij wilde dat afgelopen weekend in Melbourne even gezegd hebben, en hij zal het de komende tijd nog wel vaker moeten herhalen dan hem lief is. Hij zal het doen met dezelfde berusting, dezelfde glimlach: jongens, de auto is voorlopig niet goed genoeg, het is niet anders.

Hij weet ook wat de verwachtingen zijn. Vorig jaar was geweldig, voor hem en voor Red Bull. Vanaf het moment dat hij bij zijn debuut voor het team in Barcelona de eerste Nederlandse grandprixwinnaar ooit werd, leek het alsof elke vijfde of zesde plek opeens een kleine teleurstelling waren. Verstappen was definitief de nieuwe Nederlandse sportheld en zorgde voor een enorme populariteit van de Formule 1. Hij zou wereldkampioen worden, de jongste ooit, dat zou moeten kunnen. Misschien al wel in 2017; Red Bull was er eind vorig seizoen nog zo van overtuigd dat het mee kon doen in de strijd om de wereldtitel. En nu moest Verstappen afgelopen maandag in het Ziggo-programma Peptalk tegenover Jack van Gelder half grappend, half serieus zeggen dat het positiefst aan de eerste grand prix van het jaar „het weer” was. „Lekker warm.”

In de wachtkamer

Red Bull kan de concurrentie met Mercedes en Ferrari voorlopig niet aan en de achterstand is groot. In Barcelona, begin mei, zal er een kleine motorupgrade beschikbaar zijn, maar pas voor de grand prix in Canada, begin juni, verwacht het team een aanzienlijke upgrade, volgens Red Bull-baas Helmut Marko.

Wat is er veranderd aan de auto van Max Verstappen?

Dan zit eenderde van het seizoen er alweer op. Dus zit Verstappen voorlopig in de wachtkamer, en daar zal hij, ware het een echte, de tijdschriften op een gegeven moment wel allemaal gelezen hebben. Als een vijfde plek – te weinig vermogen om het de beide Ferrari’s en Mercedessen lastig te maken, te veel om tegenstand te krijgen van achteren – zoals die in Melbourne het maximale is voorlopig, dan moet dat ook voor hem vervelen.

Natuurlijk is dit seizoen pas één race onderweg, maar inmiddels hebben de grote ambities van Red Bull langzaamaan plaatsgemaakt voor realisme. De afgelopen weken hebben beetje bij beetje duidelijk gemaakt dat er nog veel werk te doen is. Maar wat is er nou precies aan de hand?

De verwachtingen van Red Bull waren eind vorig seizoen zeker niet ongegrond. 2016 was een beter jaar geweest dan ze daar hadden verwacht. De nieuwe motor van Renault bleef zich ontwikkelen en bleek zeer competitief en betrouwbaar. Red Bull miste topsnelheid vergeleken bij Mercedes en Ferrari, maar kon dat uiteindelijk ten opzichte van laatstgenoemde corrigeren door vooral de grip in de bochten. Als Renault zich al boven verwachting had ontwikkeld in 2016, dan moest er ook een flinke stap na het seizoen gemaakt kunnen worden, dat dacht de fabrikant zelf ook. Daarbij kwamen de nieuwe auto’s, breder, sneller en aerodynamischer dan die in 2016. Ze kunnen sneller door de bochten, en dan kwam de goede grip al helemaal van pas.

Balans

Maar de twee testweken in Barcelona voorafgaand aan het seizoen bleken meer te zeggen over de verhoudingen dan Red Bull had willen erkennen. Verstappen voelde het eigenlijk meteen, zei hij afgelopen weekend. Al tijdens de eerste testdag. Het was meteen lastig een goede balans te vinden. Bij vlagen was de snelheid er wel, maar de auto bleek na twee weken niet consistent en de motor nog niet betrouwbaar genoeg. Maar zelfs toen zei Renault te denken dat Red Bull nog zou meedoen om de wereldtitel.

In Melbourne bleek dat Red Bull momenteel het derde team in de Formule 1 is. Verstappen was in de kwalificatie 1,3 seconde langzamer dan Lewis Hamilton (Mercedes) en 1 seconde langzamer dan de latere racewinnaar Sebastian Vettel (Ferrari). Een gat dat niet zomaar gedicht is.

De problemen van Red Bull zitten aan twee kanten. Aan de ene kant is er de motor. Het resultaat in Australië is in zoverre vertekend dat het team motoronderdelen uit 2016 moest gebruiken, omdat die uit 2017 nog te onbetrouwbaar zijn. Dat scheelt. Nu zou de oude versie ook nog eens vijf kilo zwaarder zijn dan de nieuwe. Ook dat scheelt. Het is de vraag wanneer precies de nieuwe versie wordt teruggezet in de Red Bulls. Maar zelfs dan lijkt een upgrade nodig om dichter bij Mercedes en Ferrari te komen.

Red Bull zelf moet ook nog aan de slag; het chassis, normaal zo’n sterk punt, lijkt ondermaats. Voormalig coureur Martin Brundle zei dit weekend tegen Sky Sports dat Red Bull vooral op dat gebied achterloopt. Verstappen zei ook dat hier nog verbetering mogelijk is.

Hij kan zich intussen vasthouden aan vorig seizoen. Ook toen begon Red Bull niet goed, maar bleek de ruimte voor doorontwikkeling groot. Daarom ook het optimisme bij teambaas Christian Horner deze week: „We hebben een duidelijke richting voor ogen en het kan snel gaan.”