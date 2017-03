Turkse Koerden neergestoken bij stembusgang referendum

Drie Koerden zijn in Brussel bij de Turkse ambassade neergestoken na aanhoudende spanningen tussen voor- en tegenstanders van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Volgens het pro-Koerdische persbureau Firat zijn aanhangers van Erdogan verantwoordelijk voor de aanval. De Koerden stonden op het punt hun stem uit te brengen voor het referendum over een grondwetswijziging die Erdogan meer macht zou geven.

De drie slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt Firat. Koerden verzamelen zich momenteel voor het consulaat om te protesteren tegen de aanval. Het Belgische VRT schrijft dat er volgens de politie rond 16.00 uur “zware incidenten” plaatsvonden tussen voor- en tegenstanders van Erdogan.

Volgens VRT was er sprake van toenemende spanning omdat voorstanders grote posters van Erdogan hadden opgehangen in de buurt van de ambassade. De Koerden namen daar aanstoot aan. Er is inmiddels een gerechtelijk onderzoek opgestart.

Firat deelde deze beelden van de Turkse ambassade net na het incident:

Referendum Nederland

Turkse Nederlanders kunnen vanaf 5 april stemmen bij de RAI in Amsterdam, het GIA beurscomplex in Den Haag en een sportcentrum in Deventer. Bij de stembussen is het verboden om politieke symbolen en propaganda te tonen. Zowel de RAI als GIA kon NRC op het moment van schrijven niet te woord staan over veiligheidsmaatregelen bij de stembusgang.

Ook in Nederland waren er de afgelopen weken ongeregeldheden omtrent posters van Erdogan. Zo werden posters verwijderd bij een pand in Rotterdam nadat de eigenaar weigerde om deze zelf weg te halen. Vooralsnog raakte er niemand slaags over de kwestie.

Dit bericht wordt aangevuld…