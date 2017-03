Trouwen is nog maar even alles delen

Vlak voor de ingang van de Stopera doet Anja van Vuuren (56) haar gympen uit en haar zwart gelakte pumps aan. Ze leunt op Peter Kunst (58), later vanmiddag haar man. Zestien jaar zijn ze samen en deze donderdag trouwen ze. In gemeenschap van goederen. „Daar is geen enkele discussie over geweest”, zegt Kunst. „We hebben geen huis op onze naam staan en ook geen eigen bedrijf.” „En ook geen kinderen of veel geld te verdelen”, vult Van Vuuren aan.

Binnenkort wordt het huwelijk in gemeenschap van goederen beperkt. Een initiatiefwet daartoe werd dinsdag nipt aangenomen in de Eerste Kamer en treedt naar verwachting per 2018 in werking. Wie niets laat vastleggen bij een notaris, deelt dan alleen het vermogen dat binnen het huwelijk is opgebouwd. Vermogen en schulden van vóór het huwelijk blijven persoonlijk bezit, net als bijvoorbeeld erfenissen die je tijdens het huwelijk ontvangt.

Hoewel de wet nog niet van kracht is, zijn notarissen er al druk mee. Het Utrechtse notarissenkantoor Hermans & Schuttevaer wordt „overspoeld” met vragen van verloofden. Eerder was er sprake van dat de wet mogelijk al deze zomer in werking zou treden. „Het trouwseizoen komt eraan”, zegt notaris Justine Tielemans. „Mensen zitten te wachten op die wet en balen dat hij niet sneller ingaat. Nu moeten ze alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen.” Tielemans juicht toe dat de huwelijksregels worden aangepast aan de moderne tijd, maar denkt wel dat de nieuwe wet veel praktische problemen gaat geven. „Je hebt straks per definitie drie vermogens: twee privévermogens en één gemeenschappelijk vermogen. Dus het wordt ingewikkelder qua administratie.” Ook voorziet ze een toename van het aantal vechtscheidingen. „Bewijs leveren wat van wie is en wanneer verkregen kan ontaarden in een vreselijke strijd.”

Beter dan nu

Moeilijk of niet, het is beter dan het huidige systeem, vindt Freek Schols, hoogleraar privaatrecht aan de Radboud Universiteit. „Alles op één hoop gooien is makkelijker, maar niet rechtvaardiger. Liever krijg ik de kans om te bewijzen dat iets van mij is.” Volgens hem sluit de wet goed aan bij wat de meeste stellen wensen. „Meer dan 80 procent houdt aanbreng, erfrecht en gift buiten een verrekening bij scheiding. Dat wordt nu de standaard.”

Voor Schols had het stelsel zelfs ingrijpender mogen worden gewijzigd. „Als je schulden maakt tijdens een huwelijk, kunnen schuldeisers zich nog steeds verhalen op het totale vermogen dat is opgebouwd, dus ook op de helft van de ander. Het was beter geweest als dat ook zonder huwelijkse voorwaarden gescheiden bleef.” De vrees voor meer vechtscheidingen deelt hij niet. „Er zijn heel heldere bewijsregels. Voor degenen die er een rommeltje van maken, slaat de rechter heus wel met z’n hamertje, hoor.”

Voor een ingewikkelde strijd zijn Anja van Vuuren en Peter Kunst niet zo bang. Niet dat ze daar vandaag op hun trouwdag aan moeten denken. In geval van een echtscheiding worden al hun bezittingen en eventuele schulden fiftyfifty verdeeld. „Dat wordt echt geen issue”, zegt Van Vuuren. „Nou, ik zat meer aan 70-30 te denken”, lacht Kunst en ze lopen richting de Amstel voor een fotomomentje.