Zoveel verdienen met je bijbaan dat je ouders de kinderbijslag verliezen

Als Jelle van der Schoot op zijn zestiende met zijn eigen bedrijf ongeveer 2.000 euro netto per kwartaal verdient, waarschuwen zijn ouders hem: dat zou best weleens boven de kinderbijslaggrens kunnen liggen. Jelle belooft het uit te zoeken, en inderdaad: het geld dat hij verdient met het ontwikkelen van websites ligt ver boven de grens van 1.265 euro netto per kwartaal. Het betekent dat zijn ouders geen recht meer hebben op kinderbijslag. Jelle belt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), om te vragen wat hij nu moet doen. Zijn moeder weet zich nog te herinneren dat de aanbieder van volksverzekeringen blij verrast is met zijn telefoontje – zulk eigen initiatief hebben ze nog niet eerder meegemaakt.

Omdat zijn ouders er geen probleem van maken, besluit Jelle door te gaan met zijn werk. En dus wordt de kinderbijslag uiteindelijk zeven kwartalen lang stopgezet. Jelle, inmiddels 19, voelt zich daar nog weleens schuldig over. Maar hij is ook trots op zijn harde werk. „Mijn vader zei net nog dat hij het ziet als een opleiding. Hij vond het de ervaring meer dan waard om de kinderbijslag voor te verliezen.”

In 2016 werd de kinderbijslag van zestien en zeventienjarigen 3.490 keer stopgezet omdat ze te veel bijverdienden. De jongeren verdienden in één kwartaal meer dan 1.265 euro netto, of meer dan 2.564 euro netto in de zomervakantie. Dat bleek afgelopen week uit een analyse van persdienst LocalFocus, uit data die het bureau via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) opvroeg bij de SVB. Gewoonlijk wordt de kinderbijslag stopgezet wanneer een kind achttien jaar wordt. Van elke tien keer dat de kinderbijslag in 2016 eerder werd beëindigd, was dit ruim zes keer het geval omdat een zoon of dochter ging studeren en recht op studiefinanciering kreeg. In twee van de tien gevallen verdiende de zestien- of zeventienjarige te veel. Voor kinderen onder de zestien jaar geldt geen inkomensgrens.

„Zet je het aantal stopzettingen af tegen de keren dat de kinderbijslag volledig werd uitbetaald, dan valt het aantal wel mee”, zegt Werner van Bastelaar, woordvoerder van de SVB. In 2015 werd voor ruim 3,4 miljoen kinderen kinderbijslag uitbetaald. Bovendien is er volgens hem geen significante stijging te zien in het aantal vroegtijdige stopzettingen – ondernemender zijn jongeren er dus niet op geworden.

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekendmaakte, blijkt ook dat de meeste scholieren met een bijbaan niet overdreven veel uren maken: 84 procent werkt niet meer dan twaalf uur per week, 1 procent heeft een voltijdbaan.

Joep Franssen (18), student en eigenaar webdesignbedrijf

Foto Kees van de Veen

„Toen ik op mijn zeventiende samen met mijn vader naar de KvK ging om mijn bedrijf in te schrijven, zei hij dat ik goed moest nadenken over hoeveel opdrachten ik wilde aannemen. Als ik meer dan 1.265 euro netto per kwartaal zou verdienen, dan zouden mijn ouders hun kinderbijslag verliezen.

„Ik had wel héél hard moeten werken om dat te compenseren, dus heb ik er tot mijn achttiende altijd voor gezorgd dat ik precies onder de grens bleef. In eerste instantie vond ik dat wel jammer – ik had het gevoel meer uit mijn bedrijf te kunnen halen. Opdrachten kreeg ik genoeg, maar ik nam er telkens maar twee tegelijk aan.

„Toch ben ik achteraf wel blij dat ik door de kinderbijslag wat gas terug heb moeten nemen. Had ik nog meer gewerkt, dan had ik naast hockey, tennis en mijn werk nauwelijks meer tijd gehad om met vrienden af te spreken. Dat was natuurlijk ook niet de bedoeling geweest. Het enige wat ik nu ingeleverd heb, is dat ik soms niet tot het laatste uurtje op een feestje kon blijven.

„Inmiddels woon ik op kamers in Groningen, waar ik informatiekunde studeer. Mijn bedrijf WebNexus is een vof geworden: samen met mijn compagnon werken we nu voor grotere partijen zoals de Rijksuniversiteit Groningen. We hebben een studio in de Puddingfabriek in Groningen – een oud fabriekspand waar meerdere kleine bedrijfjes zitten.

„In de toekomst zou ik graag ondernemer willen blijven. Ik zie mezelf niet zo snel op een kantoor zitten. Met WebNexus hopen we verder te groeien, maar het liefst zou ik uiteindelijk een website runnen zonder klantcontact. Dat je thuis achterover kunt leunen, terwijl het geld binnenstroomt.”

Timo Raar (17), vulploegmedewerker en eigenaar marketingbureau

Foto Olivier Middendorp

„Ik doe voor de tweede keer havo-eindexamen. Dat ik gezakt ben, heeft waarschijnlijk te maken met mijn bijbaantje: vorig jaar was ik veel aan het werk en liet ik mijn schoolwerk links liggen. Ik ben al ruim twee jaar vulploegmedewerker bij de Jumbo, vorig jaar heb ik een vast contract gekregen. Gemiddeld werk ik vijftien tot twintig uur per week, nu de examens er weer aan komen probeer ik te minderen.

„Per maand verdien ik rond de 400 euro. Toen ik van vrienden hoorde over de kinderbijslaggrens heb ik het bedrag opgezocht en bleek ik op het randje te zitten. Ik houd het nu goed in de gaten: als ik te veel word ingeroosterd, vraag ik om vervanging. Er zijn genoeg werknemers, dus dat komt meestal wel goed.

„Vier maanden geleden ben ik samen met een vriend een bedrijfje begonnen, T&T Marketing. We helpen bedrijven met de overstap naar online marketing, bijvoorbeeld door het maken van een website of een Facebookpagina. Op dit moment hebben we nog geen betaalde klussen, we zijn nu vooral bezig met het opbouwen van ons portfolio. Omdat we allebei vaste kracht zijn bij de Jumbo, doen we ook de marketing van ons filiaal. Met Pasen gaan we bijvoorbeeld paaseitjes zoeken met kinderen. Dat kondigen we dan aan op de sociale media.

„Na mijn eindexamen ga ik businessstudies doen. Ondernemen heb ik altijd leuk gevonden: op mijn elfde importeerde ik al Beats by Dre-koptelefoons uit China. Over tien jaar hoop ik een succesvol bedrijf te hebben, Of in ieder geval een leidinggevende functie. Ik ben meer een leider dan een volger.”