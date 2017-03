Schipholtunnel weer dicht richting Den Haag

De Schipholtunnel zal in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw worden afgesloten in de richting van Den Haag. Dat meldt Rijkswaterstaat donderdag. De tunnel is van middernacht tot de ochtendspits dicht.

De reden voor de sluiting is dat de elektriciteit in de tunnel moet worden afgesloten om de herstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Die werkzaamheden zijn nodig om de schade te herstellen die een brand maandag aanrichtte. Toen zorgde de gedeeltelijke en gehele afsluiting van de tunnel voor enorme verkeershinder.

Verkeer in de richting van Den Haag wordt omgeleid via de A5 en de A9. Automobilisten moeten rekening houden met een extra reistijd van zo’n vijf à tien minuten. Bestuurders de andere kant op, richting Amsterdam, zouden geen problemen moeten ondervinden.

Voordat de ochtendspits vrijdag begint worden weer twee van de zes rijstroken vrijgegeven. Sinds woensdagochtend zijn de vier overige rijstroken gesloten voor verkeer.

Bekijk hier een video waarin Rijkswaterstaat uitlegt waarom de werkzaamheden zo lang duren:

Video: we leggen in 1 minuut uit waarom de werkzaamheden in de #Schipholtunnel zo tijdrovend zijn. Meer weten: https://t.co/iaUrBe8IXw pic.twitter.com/mmUyLgTgE3 — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) 30 maart 2017

Een brand zorgde er maandagmiddag voor dat de Schipholtunnel in de richting van Den Haag moest worden afgesloten. Het vuur ontstond in een elektrokast en werd waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. Zeventig kabels raakten beschadigd, waardoor onder meer licht, ventilatie en camerabewaking verstoord zijn. Daardoor kon de veiligheid in de tunnel niet meer worden gegarandeerd. De tunnelbuis in de richting van Amsterdam ondervond geen schade van de brand en is opengebleven.

Rijkswaterstaat streefde er vervolgens naar de 700 meter lange tunnel dinsdag weer gedeeltelijk open te stellen. Dat werd echter een dag later, omdat bij een test de ventilatoren niet allemaal bleken te werken. Die werken inmiddels allemaal weer naar behoren. Wel moeten automobilisten ook donderdagavond en vrijdag nog rekening houden met verkeersproblemen.

De locatie van de Schipholtunnel: