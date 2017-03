Recordaantal buitenlandse studenten in Nederland

Er studeerden nog nooit zoveel internationale studenten in Nederland. In het studiejaar 2016-2017 studeerden er ruim 112.000 internationale studenten. Dat concludeert Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Ruim 81.000 van de internationale studenten volgen een volledige studie, de rest komt voor een korter verblijf zoals bijvoorbeeld voor een uitwisseling. De grootste groep kwam uit Duitsland met 22.000 studenten, gevolgd door China met 4.300 studenten. In totaal waren er 164 verschillende nationaliteiten.

Kunstopleidingen

Volgens Nuffic zijn er in Nederland gemiddeld meer internationale studenten dan in andere landen, met bijna 2 op elke 100 studenten. Volgens de organisatie komt dit vanwege de kwaliteit van het onderwijs, het grote aantal Engelstalige opleidingen en omdat het onderwijs relatief goed betaalbaar is.

Volgens directeur Freddy Weima is de toename van het aantal internationale studenten een goede ontwikkeling. In het persbericht schrijft hij:

“Internationale studenten dragen bij aan de international classroom waar alle studenten van profiteren. Met de kennis, ervaring en netwerken die ze meebrengen uit eigen land, versterken ze de kwaliteit van het onderwijs in Nederland”.

Het hoogste percentage internationale studenten aan de universiteiten is te vinden op de University Colleges met 38,7 procent. Bij de hogescholen is dat aandeel het hoogste aan de kunstopleidingen met 31,8 procent. Nuffic schrijft hierover: “Niet zo gek, want de Nederlandse kunstensector is wereldwijd beroemd om zijn Dutch Design.”