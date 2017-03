Komt het nog goed tussen Turkije en Amerika?

Het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vandaag aan Ankara komt op een cruciaal moment. De relatie tussen de Verenigde Staten en NAVO-bondgenoot Turkije staat om meerdere redenen zwaar onder druk. Desondanks hebben beide landen elkaar hard nodig, niet alleen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in Syrië, maar ook bij het vinden van een antwoord op de groeiende invloed van Iran en Rusland in het Midden-Oosten.

Deze geopolitieke ontwikkelingen zullen tijdens het bezoek echter overschaduwd worden door de vele onderwerpen waarover onenigheid bestaat. Het meest prangende is wat dat betreft het offensief om de Syrische stad Raqqa te heroveren op IS. Dat staat op het punt te beginnen. Alle tekenen wijzen erop dat de Amerikanen daarbij gaan samenwerken met de Syrische Koerden. Maar dit is voor Turkije onacceptabel. De Turken zien de Syrisch-Koerdische militie YPG als een terreurgroep, die nauw is gelieerd aan de Turks-Koerdische guerrillabeweging PKK.

Tillersons bezoek is de laatste kans voor de Turken om de VS ervan te overtuigen hun alliantie met de Syrische Koerden te beëindigen, en in plaats daarvan samen te werken met door Turkije gesteunde rebellen, bij de herovering van Raqqa. Maar de Turken hebben de Amerikanen er tot nu toe niet van kunnen overtuigen dat dit haalbaar is. De Amerikanen betwijfelen of de Turken in staat zijn om zo’n complexe en omvangrijke operatie tot een goed einde te brengen.

Turkije buitenspel

Turkije hoopte met zijn militaire operatie in Syrië, Eufraat Schild, een goede uitgangspositie te hebben voor de aanval op Raqqa. Maar daar zijn ze niet in geslaagd. Het is weliswaar gelukt om IS te verdrijven uit het Syrische grensgebied met Turkije en de opmars van de Koerden richting het oosten te stuiten. Maar de door Turkije gesteunde rebellen hadden grote moeite om de stad Al-Bab te heroveren op IS. Dit versterkte de indruk bij de Amerikanen dat het Turkse rebellenleger niet groot en goed getraind genoeg is om Raqqa te kunnen innemen.

Desondanks kondigde de Turkse regering woensdag aan dat Eufraat Schild, „succesvol is beëindigd”. Wel blijven de Turkse troepen aanwezig in het veroverde gebied. Ankara hield de mogelijkheid open dat het in de toekomst nieuwe militaire operaties zal lanceren. Maar voorlopig lijkt Turkije buitenspel te staan in Syrië. Al kan Ankara de operatie in Raqqa frustreren door zijn luchtmachtbasis Incirlik te sluiten voor Amerikaanse gevechtsvliegtuigen.

Een andere heikele kwestie draait om een bestuurder van een Turkse staatsbank, die woensdag in de VS is gearresteerd wegens de schending van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met de Turks-Iraanse goudhandelaar Reza Zarrab, die banden heeft met de Turkse regeringspartij AKP en eveneens in Amerikaanse hechtenis zit.

Het is een pikante zaak, die de relatie tussen beide landen verder onder druk zet. Volgens de Turken is de arrestatie „totaal politiek” en is de Amerikaanse aanklager lid van de Gülenbeweging. Zarrab werd genoemd in de corruptiezaak tegen president Erdogan en andere hoge AKP’ers die eind 2013 aan het licht kwam, maar daarna in de doofpot is gestopt. De Turkse regering vreest dat een mogelijk proces belastende zaken aan het licht zal brengen. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu zei dat hij de zaak vandaag met Tillerson zal bespreken.

Erosie van vertrouwen

Ook zullen de Turken bij Tillerson aandringen op de uitlevering van de Turkse imam Fethullah Gülen, het vermeende brein achter de mislukte coup, die in de VS in ballingschap leeft. The Wall Street Journal meldde dit weekend dat Michael Flynn, de voormalige veiligheidsadviseur van president Trump, met Turkse ministers plannen had besproken om Gülen naar Turkije te sturen, buiten het formele uitleveringsproces om. Maar sinds Flynn is ontslagen, ontbeert Turkije zo’n bondgenoot in het Witte Huis. De Turkse minister van Justitie waarschuwde vandaag dat Gülen mogelijk uitwijkt naar Canada, waar hij een ranch zou hebben gekocht.

Vanwege al dit gekrakeel is het de vraag of Tillerson en de Turken nog tijd overhouden om te praten over de toenemende invloed van Rusland en Iran. „Ankara en Washington lijken zich te concentreren op hun meest dringende belangen, en lijken zich niet bewust van de grote veranderingen die zich voltrekken in het Midden-Oosten”, schrijft de Turkse analist Metin Gurcan op de website van Al-Jazeera.