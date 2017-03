Israël bouwt voor eerst in 20 jaar nieuwe nederzetting

Voor het eerst in twintig jaar tijd wordt er een nieuwe Joodse nederzetting gebouwd op de Westelijke Jordaanoever. Dat heeft het Israëlische veiligheidskabinet donderdagavond bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Premier Netanyahu zinspeelde eerder op de dag al op de vestiging van een nieuwe nederzetting.

Volgens de regeringsleider is de nieuwe woonplaats bedoeld voor mensen die onlangs geëvacueerd moesten worden uit Amona, een in februari ontruimde nederzetting. Netanyahu beloofde de bewoners dat voor eind maart begonnen zou worden met de bouw van een nieuwe woonplaats voor hen.

Uitbreidingen

De afgelopen decennia werden bestaande nederzettingen wel meerdere malen uitgebreid. Eerder dit jaar werd de bouw van duizenden nieuwe huizen op de Westelijke Jordaanoever aangekondigd. Ook werd in februari een wet aangenomen die illegale Israëlische nederzettingen legaliseert.

Een nieuwe nederzetting kwam er de afgelopen twintig jaar echter nooit. De nieuwe woonplaats komt in de buurt van Emek Shilo, dat bij Ramallah ligt.

Kritiek

De nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn een doorn in het oog van de Palestijnen, die het zien als een kolonisatie van hun grondgebied. Ook internationaal is er veel kritiek op het Israëlische nederzettingenbeleid. Zelfs bondgenoot de Verenigde Staten is tegen de nederzettingen, hoewel president Trump wel aanzienlijk minder kritisch is dan zijn voorganger Obama.

Afgelopen weekend hebben Netanyahu en zijn meest naaste adviseurs overlegd met de Amerikaanse regering over de onderlinge betrekkingen. Vanuit Washington is nog niet gereageerd op de nieuwe nederzetting. Analisten denken dat Netanyahu flink durft in te zetten op het uitbreidingen van de nederzettingen, omdat hij zich gesterkt voelt door de benoeming van Trump als president.