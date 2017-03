Zo verspreid je 16 miljoen toeristen over Nederland

Het staat er echt, in The New York Times van 15 maart: „In Drachten, in the northern Netherlands, ‘you feel De Stijl everywhere’, says Paulo Martina, director of the Drachten Museum.” En niet alleen Drachten, ook Amersfoort („only a 34-minute train-ride from Amsterdam”), Leeuwarden en Eindhoven worden genoemd in het artikel, dat vertelt dat in 2017 op tientallen plekken in Nederland evenementen plaatsvinden rond 100 jaar De Stijl. Reden voor die spreiding: „To get people out of Amsterdam to other parts of the country.”

Dat tweede citaat is van Conrad van Tiggelen, directeur marketing van NBTC Holland Marketing (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen). Want die spreiding was een idee van het NBTC, dat het ‘een verhaallijn’ noemt: plaatsen die een gemeenschappelijk thema delen worden aan elkaar gekoppeld.

De eerste verhaallijn, ‘Van Gogh’, dateert van 2015. Buitenlandse bezoekers werden er toen op geattendeerd dat ze Van Gogh niet alleen konden gaan zien in Amsterdam, maar ook in Gelderland (Kröller-Müller) en Brabant (waar hij werd geboren en opgroeide). Dit jaar is het ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’, in 2019, het 350ste sterfjaar van Rembrandt, komt er een ‘Gouden Eeuw’-verhaallijn. Op de site van het NBTC staat het alvast zo: „De 17de-eeuwse grachten van Amsterdam en de oude meesters in het Rijksmuseum kennen de meeste buitenlandse bezoekers wel. Dat de Gouden Eeuw ook nog springlevend is in steden als Middelburg, Hoorn en Haarlem is minder bekend.”

Conrad van Tiggelen is erg ingenomen met het New York Times-artikel, dat verscheen op de dag van ons gesprek. „We zijn er al voor de zomer van vorig jaar mee begonnen: het verhaal pitchen, journalisten warm maken.” Op dezelfde site is in een blog van de pr-medewerker ter plekke te lezen wat er allemaal bij kwam kijken („NBTC North America worked hard to make this happen”).

Daarover gaat ook ons gesprek: in cultuur geïnteresseerde, buitenlandse toeristen aantrekken en die vervolgens zoveel mogelijk spreiden over het land: waarom gebeurt dat en hoe gaat het in zijn werk?