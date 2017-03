Frauke Petry overweegt zich terug te trekken als AfD-leider

AfD-leider Frauke Petry overweegt zich terug te trekken uit de Duitse politiek. De anti-immigratiepartij wordt geplaagd door interne ruzies en dalende cijfers in opiniepeilingen. Petry (41) zelf is niet alleen omstreden buiten, maar ook binnen de AfD. Bij de deelstaatverkiezingen in Saarland, afgelopen zondag, haalde de partij maar een magere 6,2 procent van de stemmen.

Van tijd tot tijd is het goed om je leven te overdenken en alles op een rijtje te zetten, zegt ze tegen de Duitse krant Der Tagesspiegel.

„Dat vind ik ook nu, na meer dan vier jaar bij de AfD. Die hebben een enorme krachtsinspanning betekend en ook het afscheid van een geregeld leven.”

Afgelopen weekend barstte ze op een partijbijeenkomst in tranen uit na een harde aanval op haar. Ze zou om haar eigen carrière vooruit te helpen de rechtsbuiten van de AfD, Björn Höcke, uit de partij willen zetten.

Petry zegt dat je zulke aanvallen in de politiek niet persoonlijk moet nemen, „anders houd je het niet lang vol”, maar ze geeft toe dat het haar toch persoonlijk raakt. „Al het andere zou gelogen zijn.”

Niet zonder alternatief

Petry heeft vier kinderen uit haar eerste huwelijk, en is nu zwanger van een vijfde kind. Haar huidige man is AfD-europarlementariër en hoofd van de afdeling Noordrijn-Westfalen van de AfD, Marcus Pretzell. „De politiek noch de AfD zijn voor mij zonder alternatief”, zegt ze tegen de krant, die donderdag een voorproefje publiceerde van een groot portret dat donderdagavond in zijn geheel online verschijnt en vrijdag in de krant komt.

Correspondent Juurd Eijsvoogel interviewde Petry vorig jaar. Lees dat hier terug: Nationale gevoelens zijn in Duitsland onderontwikkeld

Na een harde machtsstrijd met haar voorganger Bernd Lucke werd Petry in 2015 voorzitter van de partij, samen met Jörg Meuthen, die zich steeds meer tot een rivaal ontpopte. De verhouding van de partij, en van individuele functionarissen, tot extreem-rechts is een terugkerende bron van verdeeldheid.

Petry had gehoopt in april door haar partij aangewezen te worden om als enige aanvoerder van de AfD de Bondsdagverkiezingen van september in te gaan. Maar er gaan steeds meer stemmen op in de partij om voor de campagne een heel team aan de top aan te stellen.