Er wordt meer gelobbyd dan geformeerd in Den Haag

Er wordt deze formatie wel erg opzichtig gelobbyd voor, en vooral ook tegen, mogelijke plannen in het regeerakkoord. Geformeerd wordt er ondertussen nog weinig, want Buma zit liever op Malta. Ook informateur Schippers heeft geen vliegende haast, maar hoopt voor de zomer klaar te zijn in Den Haag. Arib is herkozen als Kamervoorzitter. Voor vier jaar, of in ieder geval tot en met de volgende verkiezingen.

ONVOLTOOIDE LOBBY: De lobbyist die nu probeert zijn of haar belang op de formatietafel te krijgen, is veel te laat. Een effectieve lobby verloopt via de ‘binnenroute’, langs ambtenaren en verkiezingsprogramma’s. Toch zien we deze weken veel alarmerende advertenties en oproepen in media - de ‘buitenroute’. Zelfs Jan Peter Balkenende, die sinds zijn vertrek als premier geen journalist meer te woord wil staan, kwam er deze week aan te pas om er namens ‘het bedrijfsleven’ op aan te dringen dat een nieuw kabinet haast maakt met vergroening. En nu is daar de artsenfederatie die lawaai maakt tegen een ‘voltooidlevenwet’.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

‘Exclusief’: Een rapport en interviews met bezorgde artsen, gisteren ‘exclusief’ aangeboden aan NRC en Nieuwsuur, spelen in op de actuele situatie aan de formatietafel. Het demissionaire kabinet heeft zich uitgesproken voor een wet die het mogelijk maakt om levensmoede ouderen stervensbegeleiding te geven, ook als zij niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden. D66 - wetende dat zo’n wet een regeerakkoord waarschijnlijk niet haalt - kwam met een initiatiefwet die het oordeel aan de Kamer laat. De artsen hopen af te dwingen dat een formatie met CDA of straks zelf de ChristenUnie ook dat initiatief een halt toe roept.

LIEVER NAAR ANGELA: Wordt er eigenlijk wel geformeerd? Gisteren kwamen de onderhandelaars even bijeen, maar toen vloog Buma naar Malta voor een jaarlijkse conferentie met christendemocratische geestverwanten. Buma heeft in tijden van (Europese) crisis vaak opgeschept dat hij ook in de oppositie nog altijd de kortste lijntjes met Angela had. Dus nu moet hij twee dagen naar Malta, waar hij gisteren sprak en de Duitse bondskanselier vandaag een toespraak geeft. In Den Haag wordt dat uitgelegd als onwil bij de CDA-leider om met GroenLinks te formeren. Al wordt het weer als teken van goede wil gezien dat hij Kamerlid Pieter Heerma meeneemt als secondant in de onderhandelingen. Had hij voor Pieter Omtzigt gekozen, dan was dat door de rest een ‘oorlogsverklaring’ geweest.

Procesafspraken: Informateur Schippers maakte, nadat de Kamer haar werk als verkenner bekrachtigde, de ‘procesafspraken‘ van de formatie bekend. Morgen komen langs: DNB-president Klaas Knot, CPB-directeur Laura van Geest en SG van Financiën Manon Leijten, in haar hoedanigheid als voorzitter van de studiegroep begrotingsruimte. Maandag ontvangen ze SCP-directeur Kim Putters en Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarna gaan de deuren van de Stadhouderskamer echt dicht en treedt de radiostilte in. Onderhandeld wordt er van maandag tot en met donderdag en als het aan Schippers ligt staat er voor de zomer een nieuw kabinet op het bordes zodat zij Den Haag vaarwel kan zeggen. De nieuwsluwte rond de formatie is al dusdanig dat het AD het nodig vindt de kleuren van pakken en dassen van de partijleiders te recenseren.

DIVERSITEIT: Fundamenteler lijkt me het gebrek aan diversiteit qua huidskleur van Kamerleden. De Volkskrant benadrukt vandaag dat er voor het eerst geen parlementariër van Surinaamse, Antilliaanse of Afrikaanse afkomst is. Niet omdat die politici er niet zijn, maar omdat ze door hun partijen niet hoog genoeg op de kandidatenlijsten zijn gezet. Het is met diversiteit sowieso niet best gesteld in deze Kamer, want het aantal mannen en het opleidingsniveau ging bij de laatste verkiezingen omhoog.

PRIORITEITEN: Lichtpuntje wat diversiteit betreft is natuurlijk dat Khadija Arib gisteren werd herkozen als voorzitter van de Tweede Kamer. Zonder tegenkandidaten, maar ook zonder Noord-Koreaanse uitslag: 19 Kamerleden maakten hun stem (bewust) ongeldig, 11 stemden op een collega die geen kandidaat was en 9 Kamerleden waren bij de stemming afwezig, onder wie Theo Hiddema. Dinsdag, de eerste vergaderdag voor de nieuwe Kamer werd de nummer twee van Forum voor Democratie niet gezien in Den Haag. Gisteren stond hij tijdens de stemming over Arib te kletsen bij de Patatbalie.

PvdActivisme: Diplomatiek is er genoeg aan de hand. De gisteren in Brussel ingeleverde scheidingspapieren van de Britten zullen ook Nederland pijn doen. Er wordt weer gewaarschuwd voor het einde van de euro. Daarnaast ettert de Turkse rel door. Nederland wil geen excuses aanbieden voor de arrestatie van twee Turkse diplomaten in Rotterdam, terwijl Buitenlandse Zaken weet dat die onvermijdelijk zijn. Pas na het Erdogan-referendum op 16 april gaan de diplomatieke lijnen weer open. En nadat Ploumen zich profileerde als abortusactivist, wil Dijksma nu het klimaat redden van Donald Trump.

WAT WIJ LEZEN: Een profiel over de nieuwe burgemeester van Den Haag, Paulien Krikke (VVD). Een beroepsbestuurder met een gekreukt verleden.

WAT WIJ VOLGEN: Het demissionaire kabinet zit in zijn maag met de situatie op Curaçao. Morgen komt de Rijksministerraad bijeen, met vertegenwoordigers van de Caribische eilanden, om te praten over de verkiezingen daar. De veroordeelde ex-premier Gerrit Schotte probeert die te voorkomen omdat hij door het overlopen van twee parlementariërs naar zijn partij een alternatieve coalitie kan vormen nu de regering gevallen is.

QUOTE VAN DE DAG

“En wat als er iets misgaat? Moet ik als dokter dan toch komen en ingrijpen?”

KNMG-voorzitter René Héman spreekt zich in NRC uit tegen politieke plannen voor een voltooidlevenwet.