Artikel 1 van Sylvana Simons was in 16 stembureaus de grootste partij

Haar partij is niet in de Tweede Kamer gekomen, maar toch is Artikel 1 van Sylvana Simons in 16 stembureaus de grootste partij geworden, bij de verkiezingen van 15 maart. Die bureaus stonden allemaal in Amsterdam-Zuidoost. Zij kreeg daar tussen de 14 en 22 procent van de stemmen. Dat een partij zonder zetels toch zo vaak de grootste is, is uiterst ongewoon.

Artikel 1 deed het in die zin beter dan de Partij van de Arbeid. De PvdA werd slechts in elf bureaus de grootste partij. Toevalligerwijs lagen hiervan zeven ook in Amsterdam-Zuidoost. Bij de voorgaande verkiezingen, in 2012, was de PvdA bij bijna 3.200 bureaus de grootste.

De nieuwe partij Denk heeft in zes bureaus meer dan 50 procent van de stemmen gekregen. Vijf daarvan lagen in Den Haag en één in Rotterdam. Denk is in zekere zin vergelijkbaar met de SGP en de ChristenUnie. Die protestantse partijen hebben bijna nergens een noemenswaardige aanhang, op een kleine strook bijbelse gemeenten na. Bij Denk is de aanhang geconcentreerd in buurten waar veel Turkse Nederlanders wonen.

Er waren op 15 maart 9.357 stembureaus in 388 gemeenten. Omdat het stemmentelproces deze keer volledig met de hand ging, is er nu geen landelijk databestand bij de Kiesraad terechtgekomen met alle stembureaugegevens. De Stichting Politieke Academie, die zich bezighoudt met campagneadviezen aan politieke partijen, heeft daarom meteen na de verkiezingen tientallen uitzendkrachten ingehuurd om de uitslagen aan de balies van alle gemeenten over te schrijven. NRC kan daardoor, net als bij voorgaande verkiezingen, op de website toch een kaart publiceren met alle stembureaus.