Valls kiest ‘enige die winst Le Pen kan voorkomen’

Bij een debat voorafgaand aan de voorverkiezingen van de Parti Socialiste maakte ex-premier Manuel Valls zich er met een grapje vanaf toen hem gevraagd werd of hij de uiteindelijke winnaar wel zou steunen. „Ja, daarom wil ik winnen”, zei hij in januari. Maar niet hij maar zijn oud-minister Benoît Hamon haalde de meeste stemmen en werd de PS-presidentskandidaat. Wekenlang liet Valls niets van zich horen.

Woensdagochtend maakte hij op tv-zender BFM officieel bekend bij de verkiezingen van 23 april niet op Hamon maar op de partijloze ex-minister Emmanuel Macron te gaan stemmen. Die is, volgens Valls, de enige kandidaat „die winst van het Front National kan voorkomen”. Volgens hem wordt de populistische partij van Marine Le Pen in de peilingen ondergewaardeerd. Het FN staat voor de eerste ronde nu op zo’n 25 procent van de stemmen, maar meer kiezers dan ooit zijn nog onbeslist. „Ik neem mijn verantwoordelijkheid”, zei Valls.

Verraad

Al eerder werd Valls door het comité dat de voorverkiezingen organiseerde op de vingers getikt omdat hij had aangegeven het in zijn ogen economisch te linkse programma van Hamon niet te kunnen steunen. Hij zich voor de primaire schriftelijk vastgelegd de uitkomst te accepteren. Hamon sprak zelfs van „verraad”. De PS dreigt nu verder te scheuren.

Macron zit op zijn beurt in zijn maag met het grote aantal socialisten dat naar zijn „burgerbeweging” En Marche! overstapt. „De steun van burgers maakt me blij, de verborgen agenda’s van politici maken me wantrouwig”, zei hij dinsdag. Maar volgens Valls is er geen verborgen agenda. Hij sluit zich niet aan bij En Marche!, maar kondigt slechts aan dat hij en zijn politieke vrienden op 23 april op Macron zullen stemmen. „Ik vraag niets, ik heb niets te onderhandelen”, zei Valls.

