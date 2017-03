Actie voor hongersnood Afrika levert 30 miljoen op

De Nationale Actiedag tegen de hongersnood in Afrika heeft het totaalbedrag van de Giro555-inzamelingsactie op 30.011.423 miljoen euro gebracht. Het geld zal worden besteed aan noodhulp voor door hongersnood getroffen mensen in Somalië, Zuid-Soedan, Jemen en Noordoost-Nigeria.

Woensdagochtend om 5.55 uur werd de Nationale Actiedag op NPO Radio 2 ingeluid. Na de start werd de tussenstand van 17.564.993 euro bekendgemaakt, het bedrag dat sinds 6 maart, toen Giro555 werd geopend door samenwerkende Nederlandse hulporganisaties, is gestort.

Aan de Nationale Actiedag van Giro555 deden verschillende media mee. Bekende Nederlanders als Irene Moors en Paul de Leeuw zetten zich in als lid van een bel- en sociale media-panel. Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib Nederland, toonde zich tegenover ANP erg tevreden met het resultaat van de actie:

“Wat een fantastische dag en wat een geweldige opbrengst! Nederland laat zich vandaag weer op z’n mooist zien.”

Hongersnood

In de genoemde Afrikaanse landen dreigt voor twintig miljoen mensen een tekort aan eten. De voedselorganisatie van de Verenigde Naties waarschuwde in januari al voor een dreigende hongersnood, onder meer omdat in grote delen van het Afrikaanse continent extreem weinig regen was gevallen.