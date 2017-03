Wetenschapsredacteur NRC wint Publicatieprijs

De VWN-publicatieprijs 2016. Foto VWN

Met haar artikel over peer review bij Nature heeft NRC-wetenschapsredacteur Hester van Santen dinsdag de ‘VWN-publicatieprijs 2016’ gewonnen van de Vereniging voor wetenschapsjournalistiek en –communicatie (VWN).

Het stuk verscheen in december in NRC. De jury, onder leiding van Govert Schilling, prees het stuk als „verplichte kost voor iedereen die wetenschap bedrijft of ermee te maken heeft (…) een schoolvoorbeeld van urgente wetenschappelijke onderzoeksjournalistiek”. De prijs bestaat uit een goudkleurige beitel met inscriptie. (NRC)