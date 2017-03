RTL Late Night werkt aan herstel, Pauw hakt in op activiste

Een tijdje geleden kondigde de leiding van RTL4 aan in te zullen grijpen bij Humberto Tans talkshow RTL Late Night, om het tij van sterk dalende kijkcijfers te keren. In korte tijd waren die immers vrij onverwachts gehalveerd. Getalsmatig blijft het programma gemiddeld rond het half miljoen hangen (behalve op vrijdagen, wanneer het ook wel eens weer zomaar een miljoen kan zijn). Het verschil met de concurrentie op NPO1 wordt wel kleiner, vooral omdat Pauw (VARA) niet helemaal het recente succes van voorganger Jinek (KRO-NCRV) evenaart.

Elke maandag tipt de mediaredactie boeiende programma’s, series en films. Stuur mij NRC Kijktips

Dinsdag werd zichtbaar wat we aan veranderingen verwachten kunnen. Niet alleen was de reclameonderbreking een flink eind naar achteren opgeschoven, maar we beleefden ook de première van een nieuw programmaonderdeel, het RTL Late Night Recensiepanel.

Of dat de ommekeer zal helpen bewerkstelligen, ik waag het te betwijfelen. Aan het slot van de uitzending mochten vier min of meer Bekende Nederlanders hun als ‘recensie’ bestempelde mening geven over drie dingen die ze hadden bekeken, gelezen of meegemaakt. In dit geval was dat een lifestyleboek over Deens gezelligheid (Hygge), een bezoek aan een soort van omgekeerde sauna, waar je bijna drie minuten doorbrengt bij een temperatuur van 110 graden Celsius onder nul, en de film Het Verlangen van regisseur Joram Lürsen, met Chantal Janzen als strovrouw van een morsige romancier.

Een gevarieerd aanbod, om het voorzichtig uit te drukken, en de recensies bleken vooral te bestaan uit wijdlopige verhalen over de persoonlijke smaak van de beoordelaars. Zo houdt presentatrice Bridget Maasland net als de Denen erg van kaarsjes aansteken, terwijl ex-voetballer Glenn Helder dat nergens voor nodig vindt. Minder uitgesproken waren acteur en zanger Kasper van Kooten en vlogger Nienke Plas. Uiteindelijk werd elk onderdeel afgesloten met individuele toekenning van nul tot vijf sterren of, in dit geval om het logo van RTL Late Night te citeren, maantjes.

Slim was het vanuit kijkcijfermanagement om te beginnen met mededelingen van de Amsterdamse politie over een net in Opsporing Verzocht (AVRO-TROS) behandelde zogeheten ‘vergismoord’, ook al voegden die weinig toe aan wat daar eerder op de avond over te melden viel.

De kwalitatief beste items waren een gesprek met fotograaf Ilvy Njiokiktjien over de vraag hoe je een hongersnood in Afrika nog kunt verslaan (aan de vooravond van een nationale inzamelingsactie) en met cognitief neurowetenschapper Victor Lamme over een plan om op commerciële basis een chip te implanteren teneinde de hersencapaciteit van mensen te verhogen. Dat zouden we best kunnen gebruiken om niet veel dommer te worden dan al die kunstmatige intelligentie om ons heen, zo luidde in essentie Lammes toelichting.

Voor het eerst in maanden was RTL Late Night ook inhoudelijk beter dan Pauw. Daar werd een vrouwelijke Twitteraar de les gelezen door presentator en twee gasten, omdat ze het maanden geleden gewaagd had om een oproep van PVV’ers om stenen naar een moskee te gooien met gelijke munt te beantwoorden. Niet verstandig, uiteraard, maar een stok om haar veel later mee te slaan, nadat ze een boos stukje over Thierry Baudet had geschreven. Over de daaruit voortvloeiende bedreigingen en valse beschuldigingen geen woord, alleen een standje omdat ze zich had laten verleiden tot vergelden van een geweldsoproep met een sarcastische omdraaiing. Pauw passeert Jinek en Tan soms rechts, zo lijkt het wel.