Ze vonden elkaar via internet en staan nu samen op de WK

Was het toeval of predestinatie? Misschien iets van beide. Feit is dat de Russische tiener Ekaterina Alexandrovskaja (17) en de Australische Aboriginal Harley Windsor (20) op de WK kunstrijden, deze week in Helsinki, een uitzonderlijk schaatspaar vormen.

Het bijna sprookjesachtige verhaal begint bij een ingeving van de Andrei Pachin. De Australische trainer van Russische komaf vond maar geen geschikte partner voor zijn getalenteerde pupil Harley Windsor, een jongen die hij vanwege zijn lengte meer kansen toedichtte met een partner dan als individueel kunstrijder. Moedeloos geworden van mislukte try-outs met Australische kunstrijdsters plaatste hij een berichtje op internet. Of een van zijn Russische contacten geen geschikte kandidate kende?

Een reactie volgde, uit Moskou, waar trainster Nina Mozer maar niet de juiste partner kon vinden voor haar talentvolle pupil Ekaterina Alexandrovskaja. Want ook in de toenmalige vijftienjarige Russin zag haar trainster meer internationale esprit bij het paarrijden dan als individueel kunstschaatsster. Laten we een poging wagen, antwoordde Mozer op de Australische oproep. Die melding verstuurde ze eind 2015. In januari 2016 meldde Windsor zich in Moskou.

Verrassend debuut

Het klikte. Er was een symbiose tussen de Russin en de Australiër, dat was beide coaches snel duidelijk. Een nieuw duo was geboren. En wát voor een kunstschaatspaar, want bij hun debuut op seniorenniveau, eind vorig jaar in Finland bij de Finlandia Trophy , tien maanden na hun kennismaking, werd Windsor/Alexandrovskaja zesde, gevolgd door een vijfde plaats bij de JPG Finals in Frankrijk.

Aan hun bestorming van de hemel kwam maar geen eind, want eerder deze maand verbaasden Alexandrovskaja en Windsor in Taipei met de wereldtitel junioren, de doorgaans dominantere Russen, Amerikanen, Chinezen en Japanners verbaasd achterlatend. De volgende stap is de WK in Helsinki, waar woensdag en donderdag zal blijken wat het speciale paar mondiaal waard is. Als alles meezit plaatsen Alexandrovskaja en Windsor zich in Helsinki zelfs voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Pyeongchang.

Bij een olympische kwalificatie doemt nog wel een probleem op: die van naturalisatie. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hanteert strengere regels dan de internationale schaatsfederatie ISU, waar een schaatspaar mag kiezen voor het land van één van de twee. Alexandrovskaja en Windsor kozen voor Australië, mede om de scherpe concurrentie in Rusland te ontlopen.

Nationaliteit veranderen

Maar Alexandrovskaja krijgt volgend jaar alleen toegang tot Pyeongchang als zij zich in Australië vestigt en van nationaliteit verandert. Een obstakel dat onder druk van het Australisch Olympisch Comité overbrugd kan worden, ware het niet dat de Russin nog minderjarig is. En dan gelden scherpere regels. Onder meer dat zij moet worden begeleid door minimaal één van de ouders. Geen probleem, want moeder Alexandrovskaja – sinds 2015 weduwe – is tot emigratie bereid.

Maar zij creëert wél een probleem: ze spreekt namelijk geen woord Engels. En laat nu één van de Australische eisen voor naturalisatie taalvaardigheid zijn. Iedere nieuwkomer moet verplicht een taaltoets doorstaan. Voor een Russin zonder kennis van de taal a hell of a job, zeker als zij daar minder dan een jaar de tijd voor heeft. Maar de moeder is intussen fanatiek Engels les gaan volgen.

Gezien het niveau van hun programma is olympische kwalificatie een reële optie voor Alexandrovskaja en Windsor – er zijn onder de 28 duo’s zestien plaatsen voor ‘Pyeongchang’ te verdelen. Zij beheersen de triple twist, de triple Salchov en de combinatie triple toe-dubbel toe-dubbel toe, op papier zwaar genoeg om kwalificatie af te dwingen.

Als het duo slaagt, meldt zich voor het eerst een Australische duo bij het paarrijden op de Spelen. Australië en kunstrijden, dat is een allesbehalve vanzelfsprekende combinatie. Het land heeft amper een geschiedenis in die artistieke sport. En dan wordt kunstrijden op dat continent ook nog eens uit de anonimiteit getrokken door een Aboriginal, de oorspronkelijke bewoners van Australië, een bevolkingsgroep die nog steeds moeizaam assimileert met de vele immigranten.

Rusland en kunstrijden, dat is van een heel andere orde. Het land heeft in die sport een rijke geschiedenis en vele kampioen voortgebracht.

De kennismaking van Windsor met kunstrijden is ook een verhaal op zichzelf. De jongen uit Rooty Hill (West-Sydney) maakte kennis met een ijsbaan nadat hij met zijn moeder was verdwaald in Blacktown, waar zij nabij een ijsbaantje besloten een consumptie te nuttigen. Terwijl moeder Windsor een kop koffie dronk, besloot Harley het ijs uit te proberen, om vervolgens als een blok te vallen voor de schaats en het ijs. Het koude briesje maakte hem zo blij dat Windsor besloot kunstig te gaan schaatsen. En zie wat daarvan nu al terechtgekomen is.