De partijen praten, maar wie gelooft er echt in?

Bij het CDA dachten ze een week geleden nog: onderhandelingen over een ‘regenboogcoalitie’, met GroenLinks, komen er vast niet.

Ze kwamen er wel: vanaf deze woensdag zitten VVD, CDA, D66 en GroenLinks aan tafel onder leiding van informateur Edith Schippers (VVD). Maar hoge verwachtingen hebben de meeste betrokkenen er nog steeds niet van. De opvattingen van de partijen liggen te ver uit elkaar – met GroenLinks aan de ene kant, CDA en VVD aan de andere.

In Den Haag gaat ook niemand ervan uit dat het opschiet: geen van de partijen heeft daar belang bij. Achterbannen moeten wennen aan het idee van samenwerking met totáál andere partijen. De snelle formatie van het kabinet Rutte II met VVD en PvdA, in 2012, is daarbij een voorbeeld: zo moet het dus níet.

Heel lang duurt het eerste gesprek op woensdag niet. CDA-leider Sybrand Buma (CDA) moet ’s middags alweer voor twee dagen naar Malta, waar de Europese christen-democraten bij elkaar komen.

Toch is dit het begin: formatieronde nummer één.

Bij de VVD en het CDA waarschuwen ze alvast: deze onderhandelingen hebben alleen kans van slagen als GroenLinks kiest voor één punt uit het verkiezingsprogramma, vergroening. Dan komen ze er wel uit met z’n vieren. En ook als het gaat over defensie en de politie – er is genoeg geld.

Maar de inkomensverschillen verkleinen of méér vluchtelingen toelaten? Dat wordt niks, voorspellen CDA- en VVD-betrokkenen. Veel meer dan wat kleine maatregelen, extra geld voor arme kinderen bijvoorbeeld, zitten er voor die partijen niet in. Echt radicaal de lasten verschuiven van arm naar rijk? No way.

GroenLinks-leider Jesse Klaver moet ook zijn plaats kennen. „Hij heeft 14 zetels, hè”, zegt een betrokken VVD’er.

De vraag is dus vooral: wat gaat Klaver doen? Je zou kunnen denken dat hij beter oppositie kan gaan voeren tegen een rechts kabinet om met nóg meer zetels uit de volgende verkiezingen te komen.

Maar dat is geen zekerheid. In de oppositie concurreert hij én met Emile Roemer (SP) én met Lodewijk Asscher van de PvdA – die zich allebei voluit willen bewijzen als linkse leider. Misschien kan hij dan beter deze regeerkans pakken.

Maar of hij zelf ook denkt dat GroenLinks zich moet richten op één punt uit de wensenlijst? Nee, bleek dinsdag in het Tweede Kamerdebat over de verkiezingsuitslag. „Wij gaan niet meedoen”, zei Klaver, „om het allemaal iets minder erg te maken. Om de scherpe randjes af te vijlen van rechts, grijs beleid.”

Hoe onwaarschijnlijk het nu ook lijkt, op het Binnenhof weet iedereen: als je eenmaal aan tafel zit, kan er iets ontstaan waar je in gaat geloven. En dan is er straks toch ineens een regenboogcoalitie.

D66

Pechtold (l) en Koolmees. Foto ANP

Drie onderhandelingsstijlen: hoekig, arrogant en beminnelijk

D66-leider Alexander Pechtold onderhandelt al jaren het liefst met Tweede Kamerlid Wouter Koolmees naast zich. Die heeft wat Pechtold zelf niet heeft: kennis van financiën en economie. Pechtold kan ruzie maken en arrogant doen, Koolmees wordt door bijna iedereen aardig gevonden. Ze komen ook allebei uit (de buurt van) Rotterdam en vinden van zichzelf dat ze vooral uit zijn op concrete resultaten.

D66 heeft een ‘formatieoverleg’ dat al een paar keer bij elkaar is geweest. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven is secretaris. Verder doen mee: Tweede Kamerlid Steven Van Weyenberg die veel weet over de arbeidsmarkt en pensioenen, het nieuwe Tweede Kamerlid Ingrid van Engelshoven, jurist en ex-wethouder in Den Haag. Ook Kamerlid Kees Verhoeven hoort in het groepje, die geldt als hoekig en rechttoe rechtaan. Handig om erbij te hebben, vinden ze bij D66. Verhoeven wordt ook genoemd als fractievoorzitter als Pechtold in het kabinet komt.

Partijvoorzitter Letty Demmers praat mee, net als Thom de Graaf, D66-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, en Sophie in ’t Veld, D66-delegatieleider in het Europees Parlement. Op de achtergrond zijn belangrijk: de senatoren Hans Engels, bijzonder hoogleraar gemeenterecht, Alexander Rinnooy Kan, die het polderoverleg goed kent.