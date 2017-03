Waarom De Mol toch blijft kopen

Onverstoorbaar gaat Talpa verder. Aan het eind van vrijwel elke handelsdag verstuurt het bedrijf van mediamiljardair John de Mol een zelfde bericht uit, dat het weer aandelen Telegraaf Media Groep (TMG) heeft bijgekocht. Inmiddels heeft Talpa zijn belang uitgebouwd tot 27 procent. Vóór de overnamestrijd om TMG in januari losbarstte, had Talpa nog maar 20 procent in handen.

De uitspraak van de Ondernemingskamer vorige week lijkt niets aan Talpa’s koopzucht te hebben veranderd. Talpa verloor: de rechter oordeelde dat de overname van TMG door het Belgische Mediahuis en de Brabantse familie Van Puijenbroek gewoon door kon gaan. Talpa heeft niet aangekondigd de uitspraak aan te vechten.

Mediahuis, tevens eigenaar van NRC en de Van Puijenbroeks begrijpen niet goed waar De Mol mee bezig is, blijkt uit gesprekken met betrokkenen. Zij bieden aandeelhouders 6 euro per aandeel. Talpa betaalt nu op de beurs 6,50 euro per aandeel TMG – meer dan waarvoor De Mol de aandelen straks in theorie weer zou kunnen verkopen. Wat wil De Mol toch?

De Mol blijft vechten

Ondanks de harde nederlaag bij de rechter geeft De Mol het gevecht om TMG niet op, lijkt het antwoord. Dat denkt ook de redactieraad van De Telegraaf, getuige haar schriftelijke oproep aan Talpa afgelopen donderdag om TMG los te laten.

Daaraan geeft Talpa vooralsnog geen gehoor. Als De Mol doorgaat op de ingeslagen weg, bezit hij straks zelfs meer dan 30 procent van de aandelen. Dan is hij verplicht een bod te doen op het hele bedrijf. Dat bod zou kansloos zijn en daardoor zonder risico’s, want Mediahuis en Van Puijenbroek zullen hun belang van 60 procent niet aanbieden. Maar veel gedoe is het wel: Talpa moet dan een uitgebreid biedingsbericht in elkaar zetten om slechts 10 procent van de stukken te verwerven. Dat zijn de enige aandelen die dan nog vrij verhandeld worden.

De Mol zet toch door, zegt een betrokkene uit het Talpa-kamp, omdat hij zijn positie wil versterken voor als hij straks onderhandelingen gaat voeren met Mediahuis en Van Puijenbroek, die zichzelf ‘het consortium’ noemen. Ze zullen in gesprek moeten over hoe ze als mede-eigenaren met elkaar omgaan, of hoe één van de twee TMG volledig in handen krijgt.

Eigenaar worden van TMG blijft de hoofdprijs voor Talpa, hoewel ze op het hoofdkantoor in Laren ook beseffen dat de kans daarop bijzonder klein is. Maar er staat meer op het spel. TMG en Talpa hebben een joint-venture op het gebied van radio, waarin ze de zenders Radio 538, SLAM! (Talpa) Sky Radio en Veronica (TMG) hebben ondergebracht. Ook werken Talpa en TMG samen aan digitale televisie.

Mogelijk wil De Mol in ruil voor zijn TMG-aandelen een aantrekkelijke deal sluiten over die bedrijfsonderdelen. Daarbij valt te denken aan een overname of een voor hem gunstige verdeling van rechten en eigendom. Hoe groter het TMG-belang van De Mol, hoe steviger zijn positie straks in die onderhandelingen.

Talpa veronderstelt daarbij dat Mediahuis en de Van Puijenbroeks er veel aan gelegen is om Talpa kwijt te raken als minderheidsaandeelhouder. Elk aandeel in handen van De Mol gaat bijvoorbeeld ten koste van het toekomstige dividend voor Mediahuis en de familie Van Puijenbroek.

Talpa uitroken is moeilijk

Een groter aandelenbelang levert Talpa nog een ander voordeel op: het is moeilijker uit de weg te ruimen als aandeelhouder. Om deze reden kan het voor De Mol eveneens aantrekkelijk zijn om aandelen op te kopen.

Er bestaan wel trucs om van minderheisaandeelhouders af te komen. Een optie is om alle bezittingen van het bedrijf te ‘verkopen’ aan een nieuwe, niet-beursgenoteerde vennootschap van de meerderheidsaandeelhouder. Talpa blijft dan achter met een lege beurshuls en wat geld uit de verkoop van de bezittingen.

Een andere optie is het beursbedrijf met een andere vennootschap te laten ‘fuseren’. Met zo’n truc slaagde telecombedrijf Tele 2 er in om Versatel in te lijven. Een clubje hedgefondsen met een gezamenlijk belang van 14 procent lag dwars, maar na een reeks rechtszaken lukte het Tele 2 om Versatel helemaal in handen te krijgen.

De kans dat zo’n actie stand houdt bij de rechter is kleiner naarmate het belang van de minderheidsaandeelhouder groter is, zeggen ervaren fusie- en overnameadvocaten. Hoe meer aandelen De Mol bezit, hoe sterker hij in zo’n geval zou staan.

Mediahuis en de familie Van Puijenbroek houden er rekening mee dat Talpa voorlopig gewoon als minderheidsaandeelhouder blijft zitten, zegt bestuursvoorzitter Gert Ysebaert van Mediahuis. „Er is geen biedingsstrijd meer, wij gaan gewoon door met de overname. We moeten met Talpa om de tafel om uit te vinden wat ze precies willen. Zij weten dat we met hen in gesprek willen.”

Een datum is er nog niet, maar de uitnodiging staat. Talpa wilde niet reageren tegenover NRC.