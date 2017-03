Vijf arrestaties voor vergismoord op Amsterdammer

Dinsdagochtend zijn vijf mannen aangehouden voor de moord op Djordy Latuhamina. Bij zijn gewelddadige dood in oktober vorig jaar gaat de recherche uit van een vergismoord, zo maakte de politie dinsdag bekend. Alle verdachten, in de leeftijd 25 tot 50 jaar, mogen voorlopig met niemand anders contact hebben dan met hun advocaat.

Latumahina werd op zaterdag 8 oktober terwijl hij in zijn auto zat in de parkeergarage van zijn appartement in Amsterdam door twee daders onder vuur genomen. Hij stierf direct. Zijn vriendin raakte zwaargewond, zijn eveneens aanwezige dochtertje bleef ongedeerd.

Omdat Latumahina geen crimineel verleden had en niet in verband kon worden gebracht met het criminele milieu hield de politie direct al “ernstig rekening” met een vergismoord. Dinsdag bevestigt de recherche dat men daar in het onderzoek van uitgaat.

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht aan de zaak besteed, onder meer met beelden van de twee schutters en de bestuurder van de vluchtauto.