Verkeerde vaccinatie voor tientallen Zeeuwse meisjes

Enkele tientallen meisjes in Zeeland hebben vorige donderdag tijdens een groepsvaccinatie het verkeerde vaccin gekregen. De twaalfjarige meisjes werden bij de GGD in Oostburg ingeënt tegen het HPV-virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. In plaats daarvan kregen ze het vaccin tegen difterie, tetanus en polio, zo maakte de GGD Zeeland dinsdag bekend.

In totaal kregen 52 meisjes de verkeerde inenting, een vaccinatie die kinderen normaliter op negenjarige leeftijd krijgen. De GGD benadrukt dat een extra DTP-vaccin geen nadelige gevolgen heeft. Tijdens de groepsvaccinatie waren er ook negenjarige kinderen die werden ingeënt tegen difterie, tetanus en polio. Zij hebben wel het juiste vaccin gehad.

Oorzaak nog onduidelijk

Onduidelijk is nog hoe de meisjes de verkeerde inenting hebben kunnen krijgen, schrijft de organisatie in een toelichting.

“Wij bieden onze oprechte excuses aan voor deze fout. Vaccins dienen altijd gecontroleerd te worden voordat ze worden gegeven. Wij zoeken uit waardoor deze fout plaats heeft kunnen vinden.”

Waarom drie meisjes uit de groep van 55 wél het goede vaccin hebben gekregen, kon Ronald de Meij, directeur Publieke Gezondheid van de GGD, tegenover Omroep Zeeland niet zeggen. Hij sprak van een menselijke fout:

“Na de vaccinatiesessie kwam men erachter dat de doos met HPV-vaccins nog beschikbaar was. Toen is het lampje gaan branden en is de schrik om het hart geslagen.”

De ouders van de getroffen meisjes krijgen een brief met verdere uitleg thuisgestuurd. Mochten ouders daar behoefte aan hebben, dan organiseert de GGD een informatiebijeenkomst.